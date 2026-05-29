용인FC, 프로 첫 시즌부터 지역 팬과 함께 성장하는 구단 발돋움

[골닷컴] 김형중 기자 = 올 시즌 K리그 무대에 도전장을 내민 용인FC가 신생팀의 한계를 뛰어넘고 지역 팬들과 함께 성장하는 클럽의 모델을 만들어가고 있다.





올 시즌 K리그2 13라운드가 끝난 현재 용인은 일곱 번의 홈 경기에서 3만 5144명의 관중을 유치했다. 이는 리그 3위에 해당하며 경기당 평균 관중 5021명은 5위의 기록이다.





신생 구단임에도 불구하고 빠르게 지역 내 관람수요를 형성하고 있다는 방증이다. 용인의 평균 관중 수는 K리그2 평균인 4842명보다도 높아 단순 일회성 흥행이 아닌 지속적인 관중 유입 기반을 확보하고 있다는 평가다.





이는 용인이 프로화 이후 지역 밀착 활동, 홈경기 이벤트, 홍보 콘텐츠 운영, 파트너십 연계 프로그램 등을 통해 팬들과의 접점을 확대해 온 결과다. 특히 용인은 지역사회와 공감대를 형성하기 위해 지역내 직장인 및 여성, 유소년 풋살 프로그램과 대회를 운영한다. 또 다른 구단과 달리 경기장을 찾은 팬들이 주인공이 되는 영상 콘텐츠를 매 홈 경기 후 업로드하며 팬들에게 자긍심을 선사한다.





시즌 전 적극적인 선수 영입도 팬들의 이목 끌기에 일조했다. 용인은 국가대표 출신 석현준을 비롯해 신진호, 임채민, 김민우, 김보섭 등 K리그 스타 선수들을 영입하며 신생팀 답지 않은 스쿼드를 구성한 바 있다.





이같은 노력은 팬 프렌들리 클럽상 후보로 이어졌다. 지난 26일 한국프로축구연맹이 K리그2 팬 프렌들리 클럽상 후보 5팀을 발표했는데, 용인은 신생팀 중 유일하게 포함됐다. 물론 거대한 팬덤을 지닌 수원삼성과 전통의 명가 성남FC, 기업구단 서울 이랜드 등과 경쟁하기 때문에 수상이 쉽진 않지만, 프로 무대에 처음 뛰어들어 ‘지역 팬과 함께 성장하는 클럽’으로서의 가능성을 입증했다고 볼 수 있다.