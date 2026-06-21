'용산구보다 인구 적은' 퀴라소 끝내 지켰다, 월드컵 1경기 무려 15개 세이브 '미친 룸' GK 대활약

[골닷컴] 김형중 기자 = 인구 16만 명으로 용산구 인구(20만 명)보다 적은 소국 퀴라소가 역사상 첫 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 승점을 따냈다. 골키퍼의 미친 활약이 팀 패배를 막아냈다.





과거 대한민국 축구 대표팀 사령탑 딕 아드보카트 감독이 이끄는 퀴라소는 21일 오전 9시(이하 한국시간) 미국 켄자스시티 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 E조 애콰도르와 2차전에서 0-0으로 무승부를 거뒀다. 이로써 1차전 독일전에서 역사성 첫 월드컵 득점을 올린 퀴라소는 이번 경기를 통해 첫 승점을 따냈다.





인구 16만 명의 작은 나라 퀴라소로선 대단한 성과다. 네덜란드령 안틸레스 시절이던 1958 스웨덴 월드컵부터 본선 진출에 도전했지만 번번이 실패하다 68년 만에 이번 월드컵에 나서게 된 퀴라소는 두 번째 경기 만에 승점을 따내는 쾌거를 이뤘다.





양 팀의 FIFA 랭킹 차이만큼 경기의 흐름도 일방적이었다. 경기 전까지 23위를 기록한 에콰도르가 82위의 퀴라소를 압도했다. 점유율 75-25, 슈팅 숫자 26-10의 일방적인 경기였다. 경기 내내 에콰도르가 에네르 발렌시아, 모이세스 카이세도 등 스타 플레이어를 앞세워 퀴라소를 압박했다.





그러나 퀴라소 골문에는 엘로이 룸 골키퍼가 있었다. 그는 에콰도르의 유효슈팅 15개를 모두 선방해내며 퀴라소의 마지막 자존심을 지켰다. 먼 거리, 짧은 거리 슈팅 모두 문제 없었다. 유효슈팅 15개 중 페널티박스 안에서 나온 슈팅 10개도 모두 룸의 손끝에 걸렸다.





룸이 선방쇼를 펼치는 동안 퀴라소 공격진도 힘을 냈다. 10개의 슈팅 중 4개가 골문으로 향했지만 골키퍼 선방에 막혔다. 점유율은 압도적으로 뒤졌지만 기회만 생기면 역습을 시도했다. 그러나 에콰도르 수비를 허물지 못하고 득점에는 실패했다.





룸 골키퍼는 이날 경기 미친 활약으로 경기 최우수 선수에 선정됐다. 퀴라소의 월드컵 첫 승점을 그야말로 온 몸으로 만들어낸 셈이다. 2015년 퀴라소 대표팀에 데뷔한 그는 지금까지 A매치 71경기에 나와 78골을 실점했다. 현재 미국 2부 리그 마이애미 FC에서 뛰고 있다.





영국 공영방송 'BBC'는 룸에게 평점 9.44를 주며 '플레이어 오브 매치'에 선정했다. 또 글로벌 축구 통계 사이트 '소파스코어'는 그에게 평점 10점 만점을 부여했다.