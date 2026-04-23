'외국인 트리오' 데니손·나임·은고이 앞세운 충남아산, 충북청주전 승리로 '충청의 주인' 노린다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 오는 26일 오후 4시 30분 청주종합경기장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 9라운드 원정 경기에 나선다.

충남아산은 직전 전남드래곤즈전(2-2 무승부)부터 김효일 감독 대행이 팀을 이끌고 있다. 선수단은 갑작스러운 변화 속에서도 하나로 뭉쳐 승리를 향한 준비를 이어가고 있다.

전남전에서는 4경기 연속 무패(2승 2무)와 14경기 연속 득점을 기록했다. 1-2로 뒤진 채 전반을 마쳤으나 후반 중반 나임의 동점골로 균형을 맞췄고, 끝까지 포기하지 않는 투지로 값진 승점 1을 만들어 냈다. 충남아산은 현재 7경기 3승 2무 2패(승점 11)로 8위에 올라 있다.

충남아산은 충북청주와 통산 전적에서 9경기 7승 1무 1패로 우세다. 특히 지난 2024시즌 이후 단 한 차례도 패하지 않으며 천적 관계를 유지하고 있다. 충남아산은 이번 경기에서도 승점 3을 정조준하며 충청 더비의 주인을 노린다.

승부의 열쇠는 '외국인 트리오' 데니손, 나임, 은고이가 쥐고 있다고 해도 과언이 아니다. 세 선수는 최근 3경기에서 나온 6골 중 4골을 책임지며 공격의 중심 역할을 하고 있다. 충북청주전에서도 유기적인 호흡을 선보일 것으로 기대를 모은다.