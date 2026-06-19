'왜 이렇게 입을 나불대나?' 이강인에 농락 당한 에릭 리라, 거친 플레이에 끊임없는 잔소리까지

[골닷컴] 김형중 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 국가대표팀이 멕시코와 전반전을 득점 없이 마쳤다. 이강인 상대의 거친 플레이에 맞서야 했다.





한국은 19일 오전 10시(이하 한국시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 2차전 멕시코와 경기에서 0-0으로 전반을 마쳤다.





경기 초반은 멕시코가 점유율을 높이면서 한국을 압박했다. 퀴뇨네스의 결정적인 헤더 슈팅도 있었지만 김승규 골키퍼가 선방하며 실점을 허용하지 않았다.





하이드레이션 브레이크 이후에는 한국의 페이스였다. 한국은 볼 소유를 늘려가며 멕시코 수비진을 괴롭혔고 이강인의 침투 패스로 수비 뒷공간을 노렸다. 하지만 오프사이드에서 연이어 걸리며 마무리를 짓진 못했다.





18일 사전 기자회견에서 멕시코 아기레 감독은 이강인을 경계했다. 스페인 라리가 마요르카에서 아기레 감독의 지도를 받은 바 있는 이강인은 이날도 한국의 키 플레이였다. 날카로운 왼발 킥을 바탕으로 상대 수비진을 허물었고 경기장을 폭 넓게 뛰어다니며 수비를 흔들었다.





그만큼 멕시코의 이강인에 대한 마크도 철저했다. 특히 미드필더 에릭 리라는 이강인에게 거친 플레이를 일삼으며 신경전을 유도했다. 두 선수는 전반 내내 신경전을 펼쳤고, 이강인은 리라에게 입 다물라는 제스처를 보냈다. 하지만 리라는 계속 이강인을 따라다니며 입을 열었고 주심이 주의를 주기도 했다.





이강인은 주눅 들지 않았다. 그는 리라를 앞에 두고 화려한 드리블과 정확한 왼발 플레이를 선보이며 축구는 입이 아닌 발로 하는 것이라고 가르쳤다.





한편, 이강인은 전반 초반 상대 선수의 발목을 밟으며 경고를 받았다. 상대를 해 하려는 의도는 없었기 때문에 경고로 끝났다. 남은 후반전에도 카드를 받지 않게 주의해야 한다.



