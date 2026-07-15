와! '스토크의 왕' 배준호, 새 시즌 UCL 무대 밟는다…'프랑스 명문' 리옹 이적 초읽기→"협상 순조롭게 진행 중"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 배준호(22·스토크 시티)가 새로운 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대를 밟을 전망이다.

프랑스 매체 '풋01'은 15일(이하 한국시간) "리옹이 배준호 영입을 눈앞에 두고 있다"고 보도했다.

매체는 "배준호는 지난 시즌 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십에서 42경기에 출전하며 꾸준한 활약을 펼쳤다. 구단은 아직 스토크와 최종 합의에 이르지는 않았지만, 그는 리옹 이적을 최우선으로 원하고 있다. 협상은 순조롭게 진행되고 있다"고 설명했다.

배준호의 리옹 이적이 초읽기에 돌입했다. 프랑스 매체 '풋 메르카토'의 산티 아우나 기자는 14일 "올여름 이적시장에 적극적으로 나서고 있는 리옹이 배준호 영입을 추진하고 있다"며 "그는 지난 3년간 스토크에서 뛰었고, 통산 134경기 8골 14도움을 기록하며 팀의 핵심으로 자리매김했다. 스토크와 계약이 내년 6월 만료되는 만큼, 리옹은 지금이 배준호 영입의 적기라고 판단했다"고 전했다.

리옹은 최근 주전 왼쪽 윙어였던 아폰수 모레이라가 바이어 04 레버쿠젠으로 이적하면서 대체자 물색에 나섰다. 이 과정에서 배준호가 레이더에 포착됐고, 리옹은 공격형 미드필더는 물론 양측면 윙어까지 소화할 수 있는 그의 다재다능함을 높이 평가한 것으로 알려졌다. 배준호 역시 리옹 합류에 긍정적인 의사를 전달했다는 후문이다.

리옹 유니폼을 입는다면 배준호는 프로 데뷔 후 처음으로 유럽 대항전에 도전장을 내밀게 된다. 리옹은 지난 시즌 리그 1을 4위(34경기 18승 6무 10패·승점 60)로 마무리하며 새로운 시즌 UCL 예선 진출을 확보했다. 한국계 미국인 사업가 미셸 강이 구단주로 재임하고 있어 국내에서도 익숙한 구단이다.

배준호는 지난 2023년 여름 대전하나시티즌을 떠나 스토크 시티에 둥지를 틀었고, 통산 134경기 8골 14도움을 올리며 '스토크의 왕'이라는 기분 좋은 별명까지 얻었다. 그러나 스토크가 프리미어리그(PL) 승격이라는 장기적인 목표 아래 대대적인 선수단 개편에 나서면서 이적 가능성이 제기됐다.

실제로 영국 스토크온트렌트 지역지 '스토크온트렌트 라이브'는 4월 "스토크와 배준호의 동행은 끝을 향하고 있다. 그는 팀에서 뛰는 동안 성실한 모습을 보였지만, 뛰어난 기술과 체력을 최대한 활용할 수 있는 역량이 부족했다. 스토크는 득점과 도움을 모두 책임질 수 있는 공격형 미드필더가 필요하다"고 평가한 바 있다.