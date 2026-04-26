와, 또또 손흥민 탓! LAFC 감독 "SON, 미드필더로 기용한 적 없어…본인이 내려오는 것" 무득점 부진 책임 돌렸다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마크 도스 산토스(49) 감독이 손흥민(33·이상 로스앤젤레스 FC)의 부진을 언급했다.

로스앤젤레스(LA) FC는 26일(이하 한국시간) 미국 미네소타의 알리안츠 필드에서 열린 미네소타 유나이티드와 2026 메이저리그사커(MLS) 서부 콘퍼런스 10라운드 원정 경기에서 다비드 마르티네스의 결승골에 힘입어 1-0으로 승리하며 3위(6승 2무 2패·승점 20)에 머물렀다.

이날 도스 산토스는 로테이션의 일환으로 손흥민을 명단에서 제외했다. 오는 30일 미국 LA의 BMO 스타디움에서 펼쳐지는 데포르티보 톨루카와 2026 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 1차전 홈 경기 기용을 염두에 둔 판단이었다. 손흥민은 23일 같은 장소에서 치러진 콜로라도 래피즈와 2026 MLS 서부 콘퍼런스 9라운드(0-0 무승부)에서도 77분을 소화한 뒤 교체됐다.

다만 도스 산토스의 손흥민 활용 방식에는 여전히 의문부호가 따른다. 손흥민은 올 시즌 MLS 개막 후 8경기 연속 득점이 없다. 도스 산토스는 골문 앞 마무리에 강점이 있는 손흥민을 공격형 미드필더, 즉 도우미 역할로 기용하는 빈도가 잦다. '흥부 듀오'로 일컬어지던 드니 부앙가와 호흡 역시 이전 같지 않다.

도스 산토스는 미네소타전에 앞서 진행된 기자회견을 통해 손흥민을 미드필더로 기용하고 있다는 주장을 반박했다. 도스 산토스는 "손흥민을 미드필더로 기용한 적은 없다. 주로 최전방 공격수나 폴스 나인 역할이었다. 경기 중 내려오는 경우는 있지만 우리가 원하는 것은 라인 사이에서의 움직임이지 깊숙한 곳에서 플레이가 아니"라고 설명했다. 자신의 전술에서 비롯된 움직임이 아니라는 해명이다.

계속되는 손흥민의 무득점에는 크게 개의치 않는 모습을 보였다. 도스 산토스는 "손흥민은 팀을 위하는 선수다. 물론 득점도 원하고 있지만 팀에 기여하는 것이 더 중요하다. 다만 그가 볼을 잡았을 때 주변의 지원이 더 필요하다고 생각한다. 개선하고자 하는 점"이라고 말했다.

도스 산토스는 콜로라도전 이후 기자회견에서도 손흥민과 부앙가의 부진 원인을 묻는 질문을 받았는데, 당시 "이름을 거론할 수는 없지만 지난해 좋은 모습을 보인 선수가 (다음) 시즌 초 어려움을 겪는 것은 으레 있는 일이다. 손흥민과 부앙가 역시 마찬가지"라고 답한 바 있다. LAFC의 반등을 위해서는 흥부 듀오의 부활, 그 전에 도스 산토스의 보다 뚜렷한 역할 부여가 선행돼야 할 것으로 보인다.