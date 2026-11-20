공유하기 Google에서 GOAL을 팔로우하세요

광고

최근 국가대표를 은퇴한 크리스티아누 호날두(41·포르투갈)가 알나스르(사우디아라비아)와 1년 더 동행을 이어갈 수도 있을 전망이다.

이적시장 소식을 전문적으로 다루는 피차헤스는 19일(한국시간) “알나스르는 호날두가 구단 에 계속 남아주기를 기대하며, 조만간 협상 테이블을 차려 1년 계약 연장을 협상하기를 희망하고 있다”면서 “호날두 역시 떠날 의사가 없으며, 알나스르에서 선수 생활을 마무리하는 것을 고려해 재계약을 맺을 가능성이 크다”고 보도했다.

보도에 따르면 호날두와 알나스르의 계약기간은 내년 6월까지로, 1년도 채 남지 않았다. 별도의 연장 옵션이 없는 가운데 알나스르는 여전히 기량이 건재한 데다, 팀 공격의 중심축을 잡고 있는 호날두와 계약을 연장해 동행을 계속 이어가는 것을 목표로 하고 있다.

현재 호날두와의 계약 연장 가능성을 낙관적으로 바라보고 있는 알나스르는 계약 연장을 논의하기 위해 곧 논의를 나눌 예정이다. 물론 호날두가 지난 8월 보그 잡지와의 인터뷰를 통해 마지막 시즌을 보낼 가능성이 크다고 인정하면서 은퇴를 암시했던 만큼 재계약 협상은 더 지켜봐야 할 전망이다.

광고 광고

피차헤스는 “호날두가 지난 8월 했던 발언들은 그가 내년에 은퇴할 가능성에 대한 추측을 불러일으켰는데, 이는 알나스르와 계약 만료 시점과 정확히 일치했다”면서도 “최근 동향을 살펴보면 알나스르가 설득하면서 협상이 성공적으로 마무리될 경우 상황이 달라질 수도 있을 것”이라고 덧붙였다.

관련 주제

특히 호날두는 최근 국가대표를 은퇴하면서 이제는 알나스르에만 집중할 수 있고, 또 전 세계 축구선수 최초로 통산 1000골 달성이라는 목표도 앞두고 있는 만큼 계약을 1년 더 연장해 다음 시즌에도 알나스르에서 뛸 거란 관측이 제기되고 있다.

지난 2002년 스포르팅 CP(포르투갈)에서 프로에 데뷔한 호날두는 맨체스터 유나이티드(잉글랜드), 레알 마드리드(스페인), 유벤투스(이탈리아) 등을 거쳐 지난 2023년 알나스르에 입단했다. 현재 알려진 호날두가 알나스르에서 받고 있는 연봉은 보너스 옵션 등을 모두 포함해 무려 2억 3500만 달러(약 3140억 원)에 달한다. 이는 단연 전 세계 축구선수 통틀어 최다다.

광고

호날두는 알나스르 유니폼을 입은 이래 지금까지 모든 대회 통틀어 160경기 동안 138골(25도움)을 기록 중이다. 알나스르 역대 최다득점자 2위에 이름을 올리고 있다. 이 기간 사우디아라비아 프로리그(SPL)에서 1회 우승했다.