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[골닷컴, 목동] 김형중 기자 = 아쉽게 7위에 머물면서 K리그2 플레이오프에 진출하지 못한 충남아산FC의 베테랑 손준호가 한 해를 돌아봤다.

충남아산은 22일 목동종합운동장에서 열린 하나은행 K리그2 2026 33라운드에서 서울 이랜드 FC와 1-1로 비겼다. 이로써 플레이오프 진출이라는 작은 희망의 불씨가 꺼졌다. 올 시즌 한 경기 남겨 놓은 가운데, 6위 화성FC와 승점이 4점 차가 되며 7위를 확정했다.

이날 경기에서 충남아산 선수들은 결승전이란 각오로 뛰었다. 서울 이랜드도 다이렉트 승격을 위해선 반드시 승리가 필요했다. 양 팀은 초반부터 치열한 경기를 펼치며 각자의 목표를 달성하려고 애썼다.

베테랑 손준호도 마찬가지였다. 미드필더로 선발 출전한 그는 경기 내내 공수 조율은 물론이고, 경기장 곳곳에 찔러 넣어주는 패스가 일품이었다. 손준호의 안정적인 중원 플레이와 공격 전개로 충남아산은 몇 차례 기회를 잡았다.

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0-1로 뒤진 후반 40분에는 박세직의 침투 패스를 받아 페널티박스 안에서 직접 슈팅을 시도했다. 손준호의 발을 떠난 볼은 서울 이랜드 수비수 카이오에 맞고 골대로 빨려 들어갔다. 경기의 균형을 맞춘 득점으로, 처음에는 손준호의 골로 인정되었다가 이후 카이오의 자책골로 정정됐다. 손준호는 90분 내내 승리를 위해 뛰었지만, 결국 경기는 1-1 무승부로 종료됐다.

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경기 후 믹스트존에서 만난 손준호의 얼굴에는 아쉬움이 가득했다. 그는 "너무나 많은 것이 걸려 있었다. 저희 팀의 플레이오프도 그렇고, 화성이나 부산이 저희 경기 결과에 따라서 마지막 경기를 준비해야 되는 상황이었다. 또 서울 이랜드가 3위로 가느냐 수원FC가 승격을 바로 확정하느냐, 이런 것들이 걸려있다는 걸 알고 있었다"라며 "선수들한테도 저희가 해야 되는 것이 승리 뿐이라고 잘 준비하자고 했지만, 결과적으로 아쉽게 끝났다. 그래도 마지막 홈 경기에서 팬들과 함께 유종의 미를 거둘 수 있도록 준비 잘하겠다"라고 말했다.

특히 찬스에 비해 득점을 뽑아내지 못한 것에 대해 아쉬워했다. 손준호는 "사실 결정력 싸움이라고 생각하고 있었다. 찬스가 하나 났을 때 한 골 넣는 팀과 4개가 나도 못 넣는 팀의 승패가 달라진다. 오늘 저희가 결정력 면에서 조금 부족해가지고 골을 많이 못 넣었던 것 같다. 하지만 감독님이 원하는 축구를 하려고 하는 선수들의 태도와 다같이 하려고 하는 모습에 감동받았다"라고 전했다.

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올 시즌 한 경기가 남은 상황에서 7위가 확정됐다. 한끗 차이로 플레이오프 진출이 좌절됐다. 그는 "승점 차가 많이 나지 않는다. 잡아야 될 경기를 잡았으면 저희가 지금 이런 위치에 있지 않을텐데 팀이 조금 늦게 발동 걸렸나 싶다. 시즌 초반에 이겨야 할 경기를 이겼더라면, 지는 경기를 뒷심으로 비기기라도 했더라면 하는 생각이 든다. 내년에는 그런 부분도 잘 보완해서 한다면 우리 팀에게도 기회가 오지 않을까 생각한다"라고 말했다.

플레이오프라는 목표에는 조금 못 미쳤지만 손준호 개인에겐 의미있는 시즌이었다. 34세라는 적지 않는 나이에도 리그 30경기에 나서 3골 7도움을 올리며 10개의 공격 포인트 기록을 달성했다. 그는 "매 경기 마지막이라는 생각하고 뛴다. 팀의 고참인 만큼 선수들한테 모범이 되려고 하는데 선수들이 어떻게 생각하는지 모르겠다. 일단 최선을 다하려고 하고, 간절함으로 뛰고 있는데 퍼포먼스가 잘 나올 때도 있고 안 나올 때도 있다. 그냥 팀을 위해 희생하는 선수로 기억되는 게 목표"라고 이야기했다.

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지난해 말 손준호는 충남아산과 재계약을 체결했다. 다음 시즌도 충남아산 유니폼을 입고 그라운드를 누빌 예정이다. "팀이 플레이오프에 오르고 승격할 수 있는 상황을 항상 꿈에 그린다"는 손준호는 "축구화를 벗기 전까지 그 꿈을 이루고 싶다"라고 말하며 인터뷰를 마무리했다.