'올여름 끝자락을 시원하게' 충남아산, 충북청주전서 구단 첫 워터 페스티벌 개최

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 구단 첫 워터 페스티벌을 개최한다.

충남아산은 오는 12일 오후 7시 이순신종합운동장에서 충북청주FC와 하나은행 K리그2 2026 26라운드 홈 경기에서 'TURTLE SPLASH DAY(터틀 스플래시 데이)'를 개최한다. 행사는 경기 3시간 전인 오후 4시부터 운영되며, 경기장 안팎에서 직접 참여할 수 있는 다채로운 이벤트가 진행된다.

장외에는 워터에어바운스, 워터슬라이드 등 다양한 물놀이 기구가 마련된 워터존이 운영된다. 워터존은 유치원생부터 10세 이하 어린이까지 이용할 수 있고 입장료는 1천 원이다. 아울러 ▲스프린트와 함께하는 '물총 사격', ▲티티·붱붱이 '타투 스티커', ▲'스프린트를 찾아라' 아이스 워터 3종 부스, ▲'파라다이스 스파 도고' 홍보 부스가 운영돼 워터 페스티벌의 재미를 더할 예정이다.

관중을 위한 특별한 선물까지 준비됐다. WaVe존과 아르마다존에서는 구역별 입장객 선착순 250명에게 야광 팔찌를 증정한다. 또한 파란색 드레스 코드에 맞는 복장을 착용할 경우 충남아산 비닐 짐색을 1천 원에 구매할 수 있는 혜택이 제공된다. 행사 수익금은 전액 '대한적십자사 충남지사'에 기부된다.

충남아산 머천다이즈(MD)를 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 '아울페스타'도 진행된다. 충남아산 MD를 최대 70% 할인된 가격으로 구매할 수 있는 행사로, 지난 2024~2025시즌 유니폼과 의류가 포함돼 있다. 장내에서도 워터 캐논, 하프타임 물총 싸움 등 다채로운 프로그램이 예정돼 있다. 경기 후에는 먹거리와 공연을 함께 즐길 수 있는 '아산 별빛 야장'이 이어진다.

충남아산 관계자는 "구단이 처음으로 선보이는 워터 페스티벌인 만큼, 어린이부터 성인까지 모두가 즐길 수 있도록 알차게 준비했다. 축구, 물놀이, 공연이 어우러지는 TURTLE SPLASH DAY에서 올여름의 마지막을 시원하게 즐기시길 바란다"고 전했다.

직전 수원삼성전에서 0-2로 패한 충남아산은 충북청주전에서 분위기 반전에 나선다. 충남아산은 현재 23경기 8승 7무 8패(승점 31)로 7위에 위치해 있다. 준플레이오프(PO) 진출권인 6위 부산아이파크(24경기 11승 5무 8패·승점 38)와 승점 차는 7이다.