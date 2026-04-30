‘올림픽 金’ 최민정, ‘라디오쇼’ 박명수 등과 나란히 선 김진수 “FC서울 팬이 원하는 결과 이룰 거야”

[골닷컴, 여의도] 김형중 기자 = FC서울 캡틴 김진수(34)가 팬들이 원하는 결과를 이루겠다고 다짐했다.





김진수는 30일 오후 서울 영등포구 여의도동에 위치한 콘래드 서울 호텔 그랜드볼룸에서 열린 2026 브랜드 고객충성도 대상에서 축구선수 부문을 수상했다.





브랜드 고객충성도 대상은 매년 소비자 조사를 통해 대한민국 고객충성도 1위 브랜드를 선정하고 시상하는 행사다. 언론보도, 방송프로그램, SNS, 주요 포털사이트 평판과 전문기관 인증 등을 바탕으로 313개 브랜드를 1차 선별한 뒤, 지난 3월 9일부터 22일까지 14일간 브랜드 고객충성도 대상 홈페이지에서 소비자 조사를 거쳐 선정됐다.





김진수는 축구선수 부문에 이름을 올렸다. 지난해에 이어 2년 연속 수상이다.





포토월에서 포즈를 잡은 뒤 인터뷰에 나선 김진수는 “2년 연속 받게 되어 영광스럽고 감사하게 생각한다”라며 소감을 밝혔다.





이어 “각자 위치에서 맡은 역할 다 하고 주장인 저를 잘 따라준 선수들에게 감사함을 전한다. 저 역시 선수들에게 모범이 되려고 노력하겠다”라며 팀 동료들에게 감사한 마음을 나타냈다.





올 시즌 각오를 묻는 질문에는 “현재까지 FC서울이 팬들과 함께 최선을 다해서 원하는 결과를 얻고 있다. 잘 이어가야 한다고 생각한다. 마지막 순간, 저와 많은 팬들께서 원하는 결과를 꼭 이룰 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 답했다.





김진수는 포토월 행사를 마친 뒤 ‘골닷컴’에 “지금까지 축구가 가장 쉬우면서도 가장 어려운 것인 줄 알았는데, 지금이 더 어렵다. 굉장히 어색하다”라며 축구장 밖 나들이에 대한 소감을 전했다.





또 “선수단 모두 열심히 훈련하고 있다. 2일 김천상무전도 반드시 승리하겠다”라며 팀의 선두 질주를 이어가겠다는 각오를 밝혔다.





한편, 이날 포토월 행사에는 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 금메달리스트 최민정(2026년 가장 영향력 있는 인물 부문)과 ‘박명수의 라디오쇼’ 진행자 방송인 박명수(라디오DJ 부문), 걸그룹 베이비돈크라이(여자아이돌(신인)), 배우 김무준(남자배우(신인)) 등이 참석했다.