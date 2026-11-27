[골닷컴] 배웅기 기자 = 김대원(29·강원FC), 김진수(34·FC서울), 이동경(29·울산 HD)이 올 시즌 K리그1 최우수선수상(MVP)을 놓고 격돌한다.

한국프로축구연맹은 내달 7일 개최되는 '하나은행 K리그 2026 대상 시상식'을 앞두고 이번 시즌 K리그1·2 최우수감독상, MVP, 영플레이어상, 베스트 11 부문의 3배수 후보 명단을 발표했다.

연맹은 각 구단으로부터 부문별 후보 명단을 제출받아 지난 25일 K리그 개인상 후보선정위원회를 개최, 최종 후보를 선정했다. 위원회는 연맹 기술위원회(TSG) 위원, 취재기자, 해설위원 등 올 시즌 K리그 현장에서 많은 경기를 지켜본 전문가로 구성됐다. 위원회에서는 후보별 기록, 활약 등을 종합적으로 검토했다.

최우수감독상, MVP, 영플레이어상은 각 1명에게 수여되며 베스트 11은 골키퍼 1명, 수비수 4명, 미드필더 4명, 공격수 2명으로 구성된다. 베스트 11 수비수와 미드필더 부문은 좌, 우, 중앙을 구분해 수상자를 선정한다.

선정된 후보를 대상으로 27일부터는 각 구단 감독(30%), 주장(30%), 미디어(40%)의 투표가 진행된다. 수상자는 세 그룹의 투표 결과를 합산해 결정된다. 최우수감독상, MVP, 영플레이어상, K리그1 베스트 11 수상자는 내달 7일 오후 3시 서울 광진구 소재 그랜드 워커힐 서울에서 열리는 시상식을 통해 발표된다. K리그2 베스트 11은 시상식 당일 오전에 사전 공개된다.

이번 시상식에는 사전 이벤트를 통해 선정된 팬 100명이 함께할 예정이다. 참석을 원하는 팬은 K리그 공식 인스타그램 프로필 URL에 접속해 신청서를 작성한 뒤 제출하면 된다. 신청 기간은 내달 1일까지이며, 당첨 여부는 2일 개별 문자 메시지로 안내된다.

[하나은행 K리그 2026 대상 시상식 개인상 후보 명단(성명 가나다 순)]

■ K리그1

○ 최우수감독상: 김기동(서울), 윤정환(인천), 정경호(강원)

○ 최우수선수상(MVP): 김대원(강원), 김진수(서울), 이동경(울산)

○ 영플레이어상: 문민서(광주), 서재민(인천), 손정범(서울)

○ 베스트 11

- GK: 구성윤(서울), 박청효(강원), 송범근(전북)

- DF 좌: 김진수(서울), 이명재(대전), 조현택(울산)

- DF 중앙: 김영빈(전북), 로스(서울), 세레스틴(제주), 야잔(서울), 이기혁(강원), 후안 이비자(인천)

- DF 우: 강준혁(강원), 김명순(인천), 최준(서울)

- MF 좌: 갈레고(부천), 김대원(강원), 네게바(제주)

- MF 중앙: 김봉수(대전), 바베츠(서울), 박태준(김천), 서재민(인천), 이명주(인천), 이유현(강원)

- MF 우: 모재현(강원), 이동경(울산), 정승원(서울)

- FW: 마테우스(안양), 무고사(인천), 안데르손(서울), 야고(울산), 이청용(인천), 클리말라(서울)

■ K리그2

○ 최우수감독상: 박건하(수원FC), 이정효(수원), 차두리(화성)

○ 최우수선수상(MVP): 김준홍(수원), 에울레르(서울E), 프리조(수원FC)

○ 영플레이어상: 고종현(수원), 김현오(경남), 하정우(수원FC)

○ 베스트 11

- GK: 김승건(화성), 김준홍(수원), 양한빈(수원FC)

- DF 좌: 김주성(충남아산), 배현서(경남), 서재민(수원FC)

- DF 중앙: 고종현(수원), 김강산(대구), 백지웅(서울E), 베니시오(성남), 이현용(수원FC), 장호익(부산)

- DF 우: 김대환(화성), 반데이라(충북청주), 오인표(서울E)

- MF 좌: 데니손(충남아산), 정승배(수원FC), 제갈재민(화성)

- MF 중앙: 라마스(천안), 박창환(서울E), 세징야(대구), 손준호(충남아산), 이재원(수원FC), 정호연(수원)

- MF 우: 세라핌(대구), 에울레르(서울E), 프리조(수원FC)

- FW: 가르시아(충북청주), 강현묵, 루이스(이상 수원), 박재용(서울E), 발디비아(전남), 하정우(수원FC)