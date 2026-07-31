[오피셜] K리그2 김해, ‘포르투갈 출신 테크니션’ 마세도 영입…“가진 기량 선보이며 팀에 최대한 도움되겠다”

프로축구 K리그2(2부) 김해FC가 공격진 강화를 위해 포르투갈 출신 테크니션 마세도 전격 영입했다.

마세도는 포르투와 CD아베스, CS마리티무, CD나시오날(이상 포르투갈)에서 풍부한 경험을 쌓은 테크니션으로, 지난해 경남FC에 입단해 처음 한국에 왔다. 이후 특유의 민첩한 움직임과 정교한 볼 컨트롤로 테크니컬한 플레이를 펼쳤다.

좌우 측면 공격수를 모두 소화할 수 있는 마세도는 수비와 일대일 상황에서 뛰어난 돌파력이 강점으로 꼽힌다. 또 창의적인 패스를 통해 팀 공격 전개에 다양한 선택지를 제공할 수 있다. 마세도는 이러한 장점들을 앞세워 공격력에 활기를 불어넣을 전망이다.

손현준 감독은 “마세도는 좌우 측면에서 빠른 공격을 펼칠 수 있는 자원”이라며 “후반기 즉시 전력으로 투입할 수 있는 기량을 가진 만큼 팀플레이에서 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것”이라고 영입 배경을 밝혔다.

이적 절차를 마친 후 팀 훈련에 합류할 예정인 마세도는 “김해FC에서 뛰게 되어 기쁘다”며 “앞으로 내가 가진 기량을 선보이며 팀에 최대한 도움이 될 수 있도록 노력해서 승리의 기쁨을 함께 누리고 싶다”고 입단 소감을 전했다.