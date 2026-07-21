[오피셜] K리그2 경험한 윙어 합류로 공격력 보강! 전남, ‘브라질 출신’ 미란징야 임대 영입

프로축구 K리그2 전남 드래곤즈가 브라질 출신 공격수 미란징야를 임대 영입해 공격력을 강화했다.

1999년생 미란징야는 주 포지션이 왼쪽 윙어지만, 상황에 따라 오른쪽 윙어도 소화할 수 있는 전천후 공격 자원이다. 탄탄한 신체 조건과 폭발적인 스피드, 화려한 드리블을 앞세워 일대일 돌파 능력이 뛰어나다.

측면에서 안쪽으로 파고드는 플레이에 능한 미란징야는 공격 전술에 다양성을 불어넣고, 빠른 공수 전환과 역습 상황에서 수비 뒷공간을 허무는 데 탁월한 능력도 갖추고 있어 화력을 한 단계 더 끌어올려 줄 것으로 기대를 모은다.

특히 미란징야는 3년 전 경남FC 유니폼을 입고 K리그2 무대를 경험한 바 있다. 이미 한국 문화와 K리그2의 거친 압박, 경기 템포를 몸소 체득했기 때문에 별도의 적응 기간 없이 곧바로 팀의 즉시 전력감으로 활약할 수 있다는 점이 가장 큰 강점으로 꼽힌다.

메디컬 테스트를 마치고 팀 훈련에 합류해 기존 선수들과 호흡을 맞추며 본격적인 예열에 들어간 미란징야는 “다시 K리그로 돌아와 훌륭한 팀에 입단하게 되어 매우 기쁘고 영광스럽다”고 입단 소감을 밝혔다.

그러면서 “K리그2를 잘 알고 있는 만큼 적응엔 문제없다. 경기장에서 제 장점인 빠른 스피드와 날카로운 슈팅을 선보여 팀에 큰 도움이 되고 싶다. 팀의 승리를 위해 모든 것을 쏟아붓겠다”고 각오를 밝혔다.