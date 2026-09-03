[오피셜] K리그1 32R 서울-김천, ACL2 일정으로 하루 연기…"충분한 경기 간격 확보 위함"

[골닷컴] 배웅기 기자 = FC서울과 김천상무의 경기가 하루 연기된다.

한국프로축구연맹은 지난 2일 "내달 17일 오후 2시 예정돼 있던 서울과 김천의 하나은행 K리그1 2026 32라운드 일정을 하루 뒤인 18일 오후 4시 30분으로 조정했다"며 "2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 2(ACL2)에 참가하는 서울이 충분한 경기 간격을 확보할 수 있도록 하기 위함"이라고 전했다.

서울은 내달 14일 호주 멜버른의 멜버른 렉탱귤러 스타디움에서 멜버른 빅토리와 2026/27 ACL2 조별리그 E조 2차전 원정 경기에 나선다. 애초 경기 사흘 뒤 김천전을 치러야 했지만, 연맹의 배려로 하루 더 휴식을 취할 수 있게 됐다.

또한 오는 9일 오후 7시 30분에 열리는 포항스틸러스와 김천의 하나은행 K리그1 2026 28라운드, 20일 오후 7시에 열리는 포항과 서울의 30라운드는 기존 포항스틸야드에서 상주시민운동장으로 개최 장소가 변경됐다. 포항 홈구장인 포항스틸야드의 종합 안전 조치에 따른 결정이다.

연맹은 "포항의 9월 이후 홈 경기는 포항스틸야드 안전 진단 결과와 시설 보수 상황 등을 종합적으로 검토한 뒤 개최 가능 여부를 결정할 예정"이라고 밝혔다.