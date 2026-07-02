[오피셜] K리그 경험 갖춘 검증된 공격수 영입! 프로축구 대구, 브라질 출신 단레이 영입

프로축구 K리그2 대구FC가 브라질 출신 공격수 단레이를 영입해 공격진을 보강했다.

단레이는 공중볼 경합과 몸싸움에 강점을 지닌 공격수다. 최전방에서 많은 활동량을 바탕으로 활발하게 움직이면서 수비진에 지속적으로 압박을 통해 부담을 주고, 또 연계 플레이 능력이 뛰어나 공격 전개에 다양한 형태로 기여할 수 있다. 페널티 박스 안에서 존재감을 발휘하는 동시에 뒷공간을 파고드는 침투 능력까지 갖췄다.

단레이는 지난 2024년 FC안양에 입단하며 K리그에 처음 진출했다. 당시 19경기 동안 4골을 기록하며 빠르게 적응했지만, 부상으로 그해 여름 계약을 해지하고 조국으로 돌아갔다. 이후 1년 만에 경남FC에 합류하며 K리그 무대로 복귀한 그는 8경기 동안 5골을 기록하며 한층 날카로워진 득점 감각을 보여주고 있다.

대구는 “단레이가 K리그에서 보여준 경기력과 최근 흐름, 그리고 최전방에서의 활동량과 투지를 높이 평가해 영입을 결단했다”며 “팀 전술과 분위기에 빠르게 적응하며 공격진에 힘을 보탤 것으로 기대되는 가운데, 그의 합류는 공격 전개의 완성도를 높이고 팀에 새로운 활력을 더할 것으로 보인다. 또한 세징야, 에드가, 세라핌 등 기존 브라질 출신 공격수들과의 시너지 역시 큰 기대를 모으고 있다”고 설명했다.

단레이는 “대구에 합류하게 되어 감사하다. 승격을 위해 내가 가진 모든 역량을 쏟겠다”면서 “열정적인 대구 팬들의 응원이 인상적이었는데, 이제 그 응원을 받으며 뛸 수 있어 기쁘다. 세징야, 에드가 두 명의 레전드급 선수들과 함께하게 되어 매우 기쁘고, 좋은 시너지를 발휘해 팀의 목표 달성에 보탬이 되고 싶다”고 입단 소감과 함께 각오를 밝혔다.