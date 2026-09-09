[오피셜] K리그에 '대형 신인' 등장했다…'09년생' 서울 이랜드 안주완, 최연소 라운드 MVP 선정

[골닷컴] 배웅기 기자 = K리그에 또 한 명의 '대형 신인'이 등장했다. 안주완(17·서울 이랜드 FC)이 하나은행 K리그2 25라운드에서 역대 최연소 라운드 MVP로 선정됐다.

안주완은 지난 4일 청주종합경기장에서 열린 충북청주FC전에서 멀티골을 뽑아내며 서울 이랜드의 2-0 완승을 견인했다. 안주완은 전반 45분 헤더로 선제골을 터뜨린 데 이어 전반 추가시간 박스 안에서 환상적인 오른발 감아 차기로 추가골을 기록하며 멀티골을 완성했다. 17세 4개월 21일의 나이에 멀티골을 폭발한 안주완은 K리그 최연소 멀티골 기록까지 새롭게 썼다.

베스트 매치는 5일 김해종합운동장에서 펼쳐진 김해FC2008과 전남드래곤즈의 경기다. 전남은 전반 1분 이라클리의 이른 선제골로 앞서 나갔지만, 전반 17분과 27분 각각 이승재와 미겔 바지오에게 실점을 허용했다. 이후 전반 36분 하남이 동점골을 터뜨렸고, 경기는 2-2 무승부로 막을 내렸다.

베스트 팀은 수원삼성이다. 수원은 6일 수원월드컵경기장에서 치러진 충남아산FC전에서 루이스와 페신의 연속골에 힘입어 2-0으로 승리했다. 이날 승리로 수원은 8경기 연속 무패 행진(5승 3무)을 질주하며 승점 50(1위·24경기 15승 5무 4패) 고지에 올랐다.

하나은행 K리그1 2026 27라운드 MVP는 정재희(32·대전하나시티즌)에게 돌아갔다. 정재희는 5일 부천종합운동장에서 열린 부천FC1995전에서 멀티골을 작성하며 대전의 5-0 대승을 이끌었다. 베스트11에 이명재, 마사, 밥신, 디오고, 정재희가 이름을 올린 대전은 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트 매치는 6일 김천종합운동장에서 펼쳐진 김천상무와 광주FC의 경기다. 김천은 전반 26분과 후반 9분 각각 김이석과 고재현의 득점이 터지며 2-0으로 앞서 나갔지만, 후반 21분과 후반 33분 각각 아이데일과 프리드욘슨에게 실점을 내주며 안방에서 승점 1을 얻는 데 만족해야 했다.

[하나은행 K리그1 2026 27라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 정재희(대전)

베스트 팀: 대전

베스트 매치: 김천-광주(2-2)

베스트11

FW: 김건희(강원), 디오고(대전), 정재희(대전)

MF: 이승우(전북), 마사(대전), 밥신(대전), 모재현(강원)

DF: 이명재(대전), 조위제(전북), 카림(강원)

GK: 송범근(전북)

[하나은행 K리그2 2026 25라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 안주완(서울E)

베스트 팀: 수원

베스트 매치: 김해-전남(2-2)

베스트11

FW: 김인성(안산), 전민규(성남), 에울레르(서울E)

MF: 안주완(서울E), 정호연(수원), 말론(안산), 페신(수원)

DF: 고종현(수원), 오스마르(서울E), 베니시오(성남)

GK: 이승빈(안산)