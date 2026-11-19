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A매치를 치르고 복귀한 엄지성(24·스완지시티)이 날벼락을 맞았다. 비토르 마투스(38·포르투갈) 감독이 돌연 스트라스부르 지휘봉을 잡으면서 떠났다.

스트라스부르는 19일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “마투스 감독을 새 사령탑으로 임명했다”고 발표했다. 지난 7월 스완지시티와 2030년 6월까지 재계약을 체결했던 마투스 감독 이로써 새 계약을 맺은 지 불과 4개월 만에 떠나게 됐다.

마투스 감독이 이번 시즌을 앞두고 여러 구단의 관심을 받았을 당시 “저는 스완지시티 사령탑이다. 이곳에 있는 것을 좋아하고, 선수들을 사랑한다. 그래서 제 관심사는 항상 다음 경기와 우리가 어떻게 더 잘할 수 있을지에 맞춰져 있다”고 말했었던 만큼, 스완지시티 팬들로선 배신감을 느낄 수밖에 없게 됐다.

현지 보도를 종합하면 스트라스부르는 마투스 감독을 선임하기 위해 스완지시티에 500만 파운드(약 87억 원)의 보상금을 지불했다. 마투스 감독뿐 아니라 그의 사단인 디오고 메데이루스 수석코치, 토제 멘데스 코치, 곤살로 히카 분석관, 페드로 페레이라 골키퍼코치 역시 스트라스부르로 향할 것이 유력하다.

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마투스 감독과 급작스럽게 이별하게 된 스완지시티는 당분간 차기 사령탑을 선임하기 전까지 애슐리 윌리엄스 코치가 크리스티안 오리어리 코치, 레온 브리튼 코치 등과 함께 임시 코칭 스태프로 선임돼 당분간 팀을 이끌 예정이다.

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비선수 출신 마투스 감독은 2011년 7월 포르투 아카데미에서 분석관으로 시작한 후 수석코치를 맡으면서 본격적으로 지도자의 길을 걸었다. 이후 산둥 타이산 수석코치와 리버풀 엘리트 육성 코치, 레드불 라이프치히 수석코치 등을 역임한 후 2025년 6월 마리티무를 이끌면서 처음 지휘봉을 잡았다.

마리티무 사령탑 재임 시절 가능성을 보여준 마투스 감독은 그해 11월 스완지시티가 바이아웃(최소 이적허용 금액)을 발동하면서 자리를 옮겼고, 이날까지 약 11개월 이끌었다. 첫 시즌 어려운 상황 속에서도 11위를 기록한 마투스 감독은 지난 7월 재계약을 맺었고, 올 시즌은 떠나기 전까지 6위에 올려놨다.

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최근 2연패에 빠져 있는 스완지시티는 마투스 감독이 갑작스럽게 떠나버리면서 분위기가 뒤숭숭한 가운데 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 승격 도전에 빨간불이 걸렸다. 엄지성으로선 이달 A매치를 치르고 복귀하자마자 그야말로 날벼락을 맞은 셈이다.