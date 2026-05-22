[오피셜] 40세 노이어 북중미 간다! WC 5회 우승 도전 전차군단 독일, '2008년생' 레나르트 칼 발탁

[골닷컴] 김형중 기자 = 40세 노장 골키퍼 마누엘 노이어가 북중미행에 탑승했다. 18세 미드필더 레나르트 칼도 월드컵 무대에 선다.





율리안 나겔스만 감독이 이끄는 독일 축구 국가대표팀이 21일(한국 시각) 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 공식 발표했다. 야말 무시알라와 카이 하베르츠, 플로리안 비르츠 등이 합류했다.





가장 눈에 띄는 점은 단연 노이어(40·바이에른 뮌헨)의 극적인 복귀다. 노이어는 2024년 유로 대회 이후 대표팀 은퇴를 선언했지만, 나겔스만 감독과 독일 축구협회(DFB) 루디 푈러의 설득 끝에 은퇴를 번복하고 대표팀에 합류했다. A매치 124경기 출전을 기록한 노이어는 2014년 브라질 월드컵 우승 멤버로, 이번이 그의 다섯 번째 월드컵 도전이다.





노이어 복귀는 독일 내에서도 뜨거운 이슈였다. 노이어가 은퇴를 번복하며 올리버 바우만을 밀어내는 상황에 대해 독일 현지 매체들은 "모두가 손해를 보는 결정"이라는 비판적 시각을 내놓기도 했다. 바우만은 노이어 부재 기간 동안 주전 자리를 굳혀왔지만, 노이어의 복귀로 다시 벤치로 밀려날 가능성이 생겼다. 그러나 나겔스만 감독은 노이어의 경험과 위닝 스피릿을 높이 평가하며 신뢰를 보냈다.





공격진은 세계 최고 수준의 삼각편대로 꾸려졌다. 무시알라는 지난해 여름 심각한 부상을 당했지만 서서히 컨디션을 끌어올리며 최종 명단에 이름을 올렸다. 비르츠는 리버풀에서 다소 고전하는 첫 시즌을 보냈지만, 대표팀에서는 여전히 위력적인 활약을 펼쳤다. 3월 스위스전에서 2골을 터뜨리는 등 나겔스만의 신뢰를 이어갔다. 하베르츠는 아스널과 함께 프리미어리그 우승을 차지하고 다음 주 열리는 UCL 결승까지 치른 뒤 합류하게 된다.





이번 명단에서 가장 주목받는 깜짝 발탁은 레나르트 칼이다. 2008년생으로 18세에 불과한 칼은 바이에른 뮌헨 소속으로 이번 시즌 분데스리가에서 두각을 나타내며 나겔스만 감독의 눈에 들었다. 칼의 발탁이 곧 독일 축구의 세대교체의 시작이라고 할 수 있다.





미드필드는 주장 요주아 킴미히가 이끈다. 킴미히는 이번 시즌 바이에른 뮌헨 미드필드에서 탁월한 활약을 펼쳤지만, 월드컵에서는 오른쪽 풀백으로 기용될 가능성도 있다. 레온 고레츠카와 슈투트가르트의 안젤로 슈틸러가 중원 자원으로 무난히 합류했다. 알렉산다르 파블로비치와 펠릭스 느메차도 미드필더로 함께 이름을 올렸으며, 마인츠 소속 나디엠 아미리도 올 시즌 리그 17골을 기록하는 맹활약으로 승선을 확정지었다.





한편, 쾰른에서 뛰고 있는 요나스 우르비히는 최종명단에는 빠졌지만, 훈련 골키퍼로 함께 북중미로 향한다.





독일은 E조에 배정돼 6월 14일(한국 시각) 미국 휴스턴에서 퀴라소와 첫 경기를 치르고, 6월 20일 캐나다 토론토에서 코트디부아르, 6월 25일 미국 뉴저지에서 에콰도르와 차례로 맞붙는다. 2018 러시아 월드컵과 2022 카타르 월드컵에서 연속으로 조별리그 탈락의 수모를 겪은 독일은 이번 대회에서 역대 최다 우승 타이 기록인 5번째 우승에 도전한다.





■ 최종 26인 명단

GK: 올리버 바우만(호펜하임) / 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨) / 알렉산더 뉘벨(VfB 슈투트가르트)

DF: 발데마르 안톤(보루시아 도르트문트) / 내서니얼 브라운(아인트라흐트 프랑크푸르트) / 파스칼 그로스(브라이튼 앤 호브 알비온) / 요주아 킴미히(바이에른 뮌헨) / 다비트 라움(RB 라이프치히) / 안토니오 뤼디거(레알 마드리드) / 니코 슐로터베크(보루시아 도르트문트) / 요나탄 타(바이에른 뮌헨)

MF/FW: 나디엠 아미리(마인츠) / 막시밀리안 바이어(보루시아 도르트문트) / 레온 고레츠카(바이에른 뮌헨) / 카이 하베르츠(아스널) / 레나르트 칼(바이에른 뮌헨) / 제이미 르벨링(VfB 슈투트가르트) / 야말 무시알라(바이에른 뮌헨) / 펠릭스 느메차(보루시아 도르트문트) / 알렉산다르 파블로비치(바이에른 뮌헨) / 안젤로 슈틸러(VfB 슈투트가르트) / 데니스 운다브(VfB 슈투트가르트) / 플로리안 비르츠(리버풀) / 닉 볼테마데(뉴캐슬 유나이티드)