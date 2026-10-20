[오피셜] 24일 개막하는 FIFA 월드컵·페스티벌 참가! ‘韓축구 이끌어갈 미래’ U-15 대표팀 소집명단 발표

15세 이하(U-15) 대표팀이 FIFA 월드컵·페스티벌에 참가한다.

국제축구연맹(FIFA)이 처음 개최하는 이번 대회는 아제르바이잔 수도 바쿠에서 열리며, 경기는 24일부터 30일까지 치러진다. 전 세계 190여개 FIFA 회원국협회가 참가하며, 선수와 지도자 등 3천명 이상의 축구 관계자가 함께한다.

이번 대회는 FIFA가 회원국협회의 규모나 축구 인프라에 관계없이 모든 회원국협회에 국제대회 참가 기회를 제공하고, 유소년 선수들이 다양한 국가의 선수들과 경쟁하며 성장할 수 있도록 마련됐다. FIFA는 이를 통해 선수들의 국제경기 경험을 확대하고 각국의 유소년 축구 발전을 도모한다는 계획이다.

경기는 전·후반 각 20분씩 진행되는 8인제 방식으로 치러진다. 경기장은 가로 68m, 세로 47m 규모로 조성되며, 선수 교체는 무제한으로 허용된다. 기존 유소년 국제대회와 달리 경기 시간과 경기장 규모를 줄이고 더 많은 경기 경험을 제공하는 데 초점을 맞췄다.

대회는 예선 성격의 조별리그와 본선 성격의 토너먼트로 나뉘어 진행된다. 각국은 조별리그에서 라운드로빈 방식으로 4~5경기를 치르며, 성적에 따라 6개 티어 중 하나에 배정된다. 이후 배정된 티어에서 4~5경기를 추가로 치른다. 모든 참가국이 대회 마지막 날까지 경기를 이어가며 티어별 우승국을 가린다. 최상위 티어인 Tier A 우승국은 초대 대회 챔피언에 오른다.

Q조에 속한 한국은 24일 UAE(아랍에미리트)전을 시작으로 25일 세인트빈센트그레나딘, 룩셈부르크, 26일 부탄, 리투아니아와 차례로 조별리그를 치른다. 이에 앞서 21일 출국한다. 선수단은 모두 2011년생으로 골키퍼 2명, 수비수 5명, 미드필더 4명, 공격수 3명 등 총 14명으로 구성됐다. 대한축구협회 전임지도자인 김경량, 백기태, 손승준, 정유석 코치가 이끈다.

◆ FIFA U-15 월드컵·페스티벌 참가 명단(총 14명)

▲ 골키퍼(GK) = 연규민(부천FC U-15), 최지후(대전 하나시티즌 U-15)

▲ 수비수(DF) = 구건우(울산 HD U-15), 김동욱(수원FC U-15), 김형석(수원 삼성 U-15), 정재헌(전북 현대 U-15), 최호빈(부천FC U-15)

▲ 미드필더(MF) = 김도윤(보물섬 남해 스포츠클럽 U-15), 남승우(용인FC U-15), 이도윤(포항 스틸러스 U-15), 조은겸(울산 HD U-15)

▲ 공격수(FW) = 김하람(인천 유나이티드 U-15), 박민서(서울 목동중), 허성하(FC KHT 일동FC U-15)