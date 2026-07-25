[오피셜] 23년 전 박지성·이영표 동료였던 ‘네덜란드 전설’ 판 보멀, 벨기에 이끈다 ‘계약기간 2028년까지’

마르크 판 보멀(49·네덜란드) 감독이 벨기에 사령탑으로 부임했다.

벨기에축구협회는 24일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 “판 보멀 감독을 새 사령탑으로 임명하게 된 것을 기쁘게 생각한다”면서 “계약기간은 2년으로, 2028년 유럽축구선수권대회(유로 2028)​까지 이끈다”고 발표했다.

판 보멀 감독을 보좌할 코칭스태프 선임도 완료됐다. 벨기에축구협회는 바우데베인 젠던 수석코치, 마르틴 마르텐스 수석코치, 레이니어 로베몬드 수석코치​를 선임했다고 덧붙였다. 기존에 있던 코칭스태프 가운데서는 가이 마르텐스 골키퍼 코치가 유일하게 동행을 이어간다.

빈센트 마나르트 스포츠 디렉터는 “판 보멀 감독이 이 도전을 받아들여 매우 기쁘다”며 “그는 강한 동기부여와 야망을 갖춘 지도자다. 선수와 지도자로서 쌓은 국제적인 경험을 바탕으로 벨기에가 더욱 성장하고 좋은 성과를 거둘 수 있도록 이끌 것이라 확신한다”고 밝혔다.

판 보멀 감독은 “벨기에 사령탑이 된 것은 큰 영광이다. 저를 믿어준 벨기에축구협회에 감사드린다”며 “벨기에는 뛰어난 선수들과 엄청난 잠재력을 갖췄다. 코칭스태프와 함께 규율 있고, 야망을 품으며 당당히 경쟁할 수 있도록 만들겠다”고 다짐을 전했다.

이어 “성공은 보장할 수 없지만, 노력과 정직함, 헌신은 약속할 수 있다. 매일 발전하고 벨기에 국민들에게 자부심을 안겨줄 수 있도록 모든 것을 바치겠다”며 “선수들과 코칭스태프, 그리고 팬들을 만나 새로운 여정을 시작하게 되기를 기대한다”고 말했다.

네덜란드 출신의 판 보멀 감독은 현역 시절 PSV 에인트호번(네덜란드), 바르셀로나(스페인), 바이에른 뮌헨(독일), AC밀란(이탈리아) 등 명문 구단에서 활약한 세계적인 미드필더였다. A매치 통산 79경기에 출전했으며, 2010년 월드컵 준우승의 주역으로도 잘 알려져 있다.

특히 PSV 에인트호번에서 뛰던 시절 박지성 국제축구연맹 남자축구 이해관계자위원회 위원, 이영표 울산 HD 사외이사와 한솥밥을 먹어 국내 팬들에게도 잘 알려져 있다. 당시 이들은 힘을 합쳐 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 4강 진출을 이끌기도 했다.

이후 선수 생활을 마치고 지도자로 새 출발한 판 보멀 감독은 PSV 에인트호번, 볼프스부르크(독일), 로열 앤트워프(벨기에) 등을 이끌었다. 특히 로열 앤트워프 사령탑으로 재임하던 2023년 벨기에 프로리그와 크로키컵(벨기에컵) ‘더블(2관왕)’을 달성해 지도력을 인정받았다.