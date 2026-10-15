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이동경한국프로축구연맹
배웅기

[오피셜] 2년 연속 MVP 사냥 나선다…'왼발의 마법사' 울산 이동경, 9월 '페덱스 이달의 딜리버리' 수상

울산 HD FC vs FC서울
울산 HD FC
FC서울
K리그1
이동경

[골닷컴] 배웅기 기자 = '왼발의 마법사' 이동경(29·울산 HD)이 두 시즌 연속 K리그1 최우수선수상(MVP) 수상을 정조준한다.

한국프로축구연맹은 15일 "이동경이 9월 '페덱스 이달의 딜리버리'를 수상했다"고 밝혔다.

세계 최대 특송 기업 페더럴 익스프레스 코퍼레이션(Federal Express Corporation·페덱스)이 후원하는 페덱스 이달의 딜리버리는 매월 K리그1과 K리그2 경기를 대상으로 리그별 '베스트 3' 도움을 추린 뒤 K리그 공식 애플리케이션 'Kick'을 통한 팬 투표로 수상자가 선정된다.

해당 상은 경기 중 득점을 만들어 내는 도움의 정확성과 속도에서 착안해 제정됐으며, 빠르고 신뢰도 높은 배송을 추구하는 페덱스의 브랜드 가치를 담았다.

9월 후보로는 K리그1 완델손(포항스틸러스), 이동경, 이명재(대전하나시티즌), K리그2 백성동(충북청주FC), 일류첸코(화성FC), 임지민(안산그리너스)이 이름을 올렸다.

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팬 투표는 8일부터 11일까지 나흘간 진행됐고, 이동경이 2,393표를 얻어 수상자로 선정됐다. 이동경은 28라운드 FC서울전 후반 38분 왼쪽 측면에서 정확한 왼발 크로스로 심상민의 결승골을 도왔다. 울산은 이동경의 활약에 힘입어 서울을 1-0으로 제압했다.

이동경에게는 상금 100만 원과 트로피가 전달될 예정이다.

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