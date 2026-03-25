[오피셜] 'PL KING' 살라, 올 시즌 끝으로 리버풀 떠난다…"말로 다 표현할 수 없어, 영원히 잊지 못할 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 프리미어리그(PL) '킹(KING)' 모하메드 살라(33)가 올 시즌을 끝으로 리버풀을 떠난다.

리버풀은 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "살라가 이번 시즌을 끝으로 리버풀에서의 빛나는 선수 생활을 마감할 예정"이라며 "그는 구단과 합의에 도달했고, 팬들에게 존경과 감사의 마음을 담아 자신의 미래를 투명하게 알리고자 가능한 한 빠르게 소식을 전하고 싶다는 뜻을 밝혔다"고 발표했다.

2017년 여름 AS 로마를 떠나 리버풀에 둥지를 튼 살라는 9년 동안 통산 435경기 255골 122도움을 올리며 PL 역대 최고의 선수 중 한 명으로 자리매김했고, 들어 올릴 수 있는 모든 메이저 대회 우승 트로피를 손에 넣으며 구단의 황금기를 이끌었다. 리버풀은 살라와 무려 아홉 차례의 우승을 함께했다.

개인으로 이뤄낸 성과 역시 화려하다. 살라는 PL에서 네 차례 득점왕(2017-18·2018-19·2021-22·2024-25)과 두 차례 도움왕(2021-22·2024-25)을 거머쥐었고, 잉글랜드프로축구선수협회(PFA) 올해의 선수에도 세 번(2017-18·2021-22·2024-25) 선정됐다. 2019년과 2022년에는 발롱도르 5위에 이름을 올렸다.

살라는 지난 시즌 52경기 34골 23도움을 폭발하며 리버풀의 PL 우승을 이끈 공로를 인정받아 지난해 4월 재계약을 맺었으나 올 시즌 들어 급격한 에이징 커브가 찾아왔고, 계약이 1년 남은 시점 구단과 상호 합의하에 올여름 작별을 결정하게 됐다.

살라는 같은 날 사회관계망서비스(SNS)에 약 2분 분량의 작별 인사 영상을 게시했다. 살라는 "아쉽게도 그날이 왔다. 이것이 내 작별 인사의 첫 번째 부분"이라며 "이 구단, 이 도시, 이 사람들이 내 삶의 일부가 될 줄은 상상하지 못했다. 리버풀은 단순한 축구단이 아니다. 열정이고 역사이며 구단의 일원이 아닌 이에게는 설명할 수 없는 정신"이라고 운을 뗐다.

이어 "우리는 가장 중요한 우승 트로피들을 들어 올렸고, 인생에서 가장 힘든 시기를 함께 헤쳐 나왔다. 리버풀에서 보낸 시간 동안 이 모든 과정을 함께해 준 과거와 현재의 동료들, 매주 특별한 순간을 만들어 준 모든 팬에게 감사하다. 말로는 다 표현할 수 없다. 내 경력에서 가장 빛나는 순간에 보내 준 성원과 가장 힘든 시기 곁에서 지켜주고자 한 마음은 절대 잊지 못할 것이며 영원히 간직할 것"이라고 전했다.

마지막으로 "인생 최고의 시간을 보낸 만큼 떠나는 것은 쉽지 않다. 다만 나는 언제나 함께할 것이고 리버풀은 나와 내 가족에게 집과도 같은 곳이 될 것이다. 여러분 덕에 나는 결코 혼자 걷지 않을 것"이라고 말했다.