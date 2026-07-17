[오피셜] 'K3 득점왕 출신' 이래준, 차두리호 최전방 책임진다…화성 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이래준(29·화성FC)이 차두리호의 최전방을 새롭게 책임진다.

화성은 16일 "프로 무대에서 검증된 이래준을 영입해 전력 보강에 나섰다"며 "상위권 도약을 노리는 팀에 큰 힘이 될 것"이라고 밝혔다.

이래준은 2017년 포항스틸러스 유니폼을 입고 프로 데뷔전을 치렀고, 이후 도치기 SC·안산그리너스·부산아이파크 등에 몸담으며 경험을 쌓았다.

지난 시즌 시흥시민축구단에서 기량을 꽃피웠다. 이래준은 K3리그에서 22경기에 나서 15골(2도움)을 기록하며 득점왕에 올랐고, 베스트 11에도 선정됐다. 올 초 김해FC2008로 적을 옮겼고, 이번 시즌 14경기 2골을 터뜨렸다.

이래준은 주 포지션인 최전방 공격수뿐 아니라 센터백, 수비형 미드필더 등을 고루 소화할 수 있는 멀티 플레이어다. 192cm의 큰 신장을 활용한 제공권 장악 능력을 바탕으로 화성에서 다양한 역할을 수행할 전망이다.

이래준은 "화성에 합류하게 돼 영광이다. 차두리 감독님의 가르침 아래 선수로서 한 단계 성장하고 싶다. 팀에 빠르게 녹아들어 화성의 올 시즌 목표 달성에 확실한 보탬이 되겠다"고 전했다.