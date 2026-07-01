[오피셜] 'K3리그→K리그1' 신화 썼다! 서울, '원더보이' 정현우 전격 영입…"우승 경쟁에 보탬 될 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 또 한 명의 '신데렐라'가 탄생했다.

FC서울은 1일 "시흥시민축구단에서 공격수 정현우(22)를 영입했다"고 밝혔다.

정현우는 K3리그에서 묵묵히 성장해 온 대기만성형 윙어다. 영광초, 전남영광FC U15·U18 출신으로 고등학교 졸업 후인 2023년 시흥 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 지난 시즌까지 경기의 흐름을 바꾸는 슈퍼서브로 주로 기용됐지만, 올 시즌 확고한 주전으로 올라서며 시흥의 선두 질주에 큰 힘을 보탰다. 팀 내에서는 '원더보이'라는 별명으로 불리기도 했다.

특히 민첩성과 빠른 속도를 앞세운 저돌적인 돌파에 강점이 있다는 평가다. 또한 오프 더 볼 움직임과 공간 활용 능력이 뛰어나 서울의 공격에 활력을 더할 전망이다.

서울은 "지난해부터 정현우를 꾸준히 지켜봤다. 특히 이번 시즌 보인 꾸준한 활약을 높이 평가했고, 지금의 기량은 물론 성장 가능성까지 고려해 영입을 결정했다"고 정현우 영입 배경을 설명했다.

정현우는 "어릴 적부터 꿈꾸던 팀이기 때문에 아직 실감이 나지 않는다. 서울이 우승 경쟁을 하고 있는 만큼 누가 되지 않고 조금의 보탬이라도 될 수 있게 최선을 다하겠다. 제 정보가 많지 않아 의아하신 분이 많을 텐데, 그만큼 좋은 모습을 보여 많은 응원을 받고 싶다"고 전했다.