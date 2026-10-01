[오피셜] 'K리그2 최하위' 김해, 손현준 감독과 결별…최명성 수석 코치 대행 체제 돌입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김해FC2008이 손현준(54) 감독과 동행을 마무리한다.

김해는 1일 "최근 팀의 성적 부진 및 향후 운영 방향을 놓고 손현준 감독과 심도 있는 논의를 진행했다"며 "그 결과 구단과 감독 양측 모두 쇄신이 필요한 시점이라는 공감대를 형성해 상호 합의하에 계약을 해지하기로 결정했다"고 밝혔다.

올 시즌 K리그2 무대에 첫선을 보인 김해는 현재 25경기 2승 7무 16패(승점 13)로 최하위에 처져 있다. K리그2와 K3리그 간 승강 결정전이 치러지지 않으면서 강등 위험은 피했지만, 반등을 위한 쇄신은 불가피했다.

김해는 "계약 해지의 가장 큰 배경은 성적 부진"이라며 "구단과 손현준 감독은 연이은 패배로 침체된 분위기를 타개하고 장기적인 생존을 위한 돌파구 마련이 시급하다는 데 뜻을 같이했다"고 설명했다.

2024시즌을 앞두고 김해 지휘봉을 잡은 손현준 감독은 지난 시즌 팀의 K3리그 우승을 이끌며 프로 진출의 교두보를 마련했다. 김해 역시 "지난 시즌 K3리그 우승이라는 역사적인 성과를 달성한 손현준 감독의 노고에 깊은 감사를 표한다"고 전했다.

손현준 감독은 "구단과 응원해 주신 팬 여러분의 기대에 부응하지 못해 송구스럽다. 지금이 팀에 새로운 변화를 줄 적기라고 판단해 물러나기로 결심했다"고 밝혔다.

김해는 갑작스러운 사령탑 공백을 최소화하고 선수단 내 동요를 방지하고자 최명성(44) 수석 코치를 감독 대행으로 선임해 잔여 시즌을 운영할 예정이다. 또한 최대한 빠른 시일 내에 다각적이고 철저한 검증 과정을 거쳐 신임 사령탑 선임을 마무리하겠다는 방침이다.