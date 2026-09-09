[오피셜] ‘8월 한 달간 4승2무’ 김기동 서울 감독, 올해만 벌써 세 번째 K리그 이달의 감독상 수상

김기동 FC서울 감독이 한국프로축구연맹 선정 8월 이달의 감독을 수상했다. 지난 2~3월과 4월에 이어 올해만 벌써 세 번째 수상이다.

김 감독이 이끄는 서울은 8월에 열린 6경기에서 4승2무를 기록하면서 선두 자리를 굳건히 했다. 8월 첫 경기였던 21라운드 전북 현대전과 22라운드 김천 현대전에서 연달아 득점 없이 무승부를 거뒀지만, 이후 23라운드 대전 하나시티즌전에서 4대 2 대승으로 폭발적인 득점력을 선보였다.

흐름을 타기 시작한 서울은 24라운드 FC안양전에서 7대 0 대승으로 역대 구단 단일 경기 최다 득점 타이 기록을 거뒀고, 25라운드 부천FC전에서 1대 0 승리, 26라운드 광주FC전에서 5대 2 승리를 거두며 4연승을 질주했다. 이 기간 서울은 17득점·4실점을 기록하며 공수에서 안정적인 모습을 선보였고, 특히 6경기 중 4경기에서 무실점을 기록했다.

이에 김 감독은 뛰어난 리더십과 지도력을 인정받아 8월 이달의 감독을 수상했다. 이번 수상은 김 감독의 개인 통산 7번째 수상이자, 서울에서 4번째 수상이다. 김 감독은 2019년 9월, 11월과 2020년 9월(이상 포항 스틸러스), 2024년 8월, 2026년 2~3월, 4월(이상 서울)에 이어 다시 한번 수상의 영예를 안았다.

이는 남기일 전 제주SK 감독(8회)에 이어 최강희 전 전북 감독(7회)과 함께 역대 최다 수상 공동 2위에 해당하는 기록이다. 8월 이달의 감독을 수상한 김기동 감독에겐 프로축구연맹이 제작한 기념 트로피와 상금이 전달될 예정이다.