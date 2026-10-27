[오피셜] ‘73골 미친 득점력’ 케인, 마침내 발롱도르 거머쥐었다…25년 만이자 역사상 다섯 번째 英선수 수상

해리 케인(32·바이에른 뮌헨)이 커리어 처음으로 발롱도르를 수상했다. 세계 축구 최고 권위를 자랑하고, 또 선수 개인이 받을 수 있는 가장 영예로운 개인상이라는 평가를 받는 발롱도르를 수상한 케인은 환하게 미소를 지으면서 “정말 감격스러워서 말문이 막힌다”며 “저에게 투표해주신 모든 분들께 감사드린다”고 말했다.

케인은 27일(한국시간) 영국 런던의 팔라디움 극장에서 열린 2026 발롱도르 시상식에서 남자 선수 부분 수상자로 호명됐다. 케인은 전 세계 100명의 기자단 투표 결과 1위에 오르면서 통산 첫 번째 발롱도르를 수상했다. 잉글랜드 출신 선수가 발롱도르를 수상한 건 스탠리 매튜스(1956)와 바비 찰튼(1966), 케빈 키건(1978·1979), 마이클 오언(2001)에 이어 다섯 번째이자, 25년 만이다.

사실 케인의 발롱도르 수상은 기정사실처럼 여겨졌다. 수상을 선정하는 기준인 2025~2026시즌 압도적인 활약상을 펼쳤기 때문이다. 실제 케인은 바이에른 뮌헨과 잉글랜드 대표팀에서 공식전 65경기 동안 무려 73골·8도움을 기록했다. 이에 지난 8월 유러피언 골든슈(유럽 모든 리그 통틀어 한 시즌에 가장 많은 득점을 기록한 선수에게 수여하는 상)를 수상했다.

물론 가장 ‘강력한 대항마’로 꼽힌 라민 야말 역시 케인 못지않게 미친 활약을 펼친 터라 일각에선 결과가 나올 때까지 섣부르게 수상을 예측해선 안 된다는 주장을 내놓기도 했다. 야말은 바르셀로나와 스페인 대표팀에서 모든 대회 통틀어 57경기 동안 25골·20도움을 기록했다. 그의 나이가 불과 19세라는 점에서 이 같은 활약은 특히 더 높게 평가됐다.

특히 야말은 팀 성과에서 케인보다 앞섰다. 케인은 독일 분데스리가와 독일축구연맹(DFB) 포칼, 프란츠 베켄바워 슈퍼컵 우승, 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그와 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 준결승에 올랐다. 반면 야말은 스페인 라리가와 수페르코파 데 에스파냐(스페인 슈퍼컵), FIFA 월드컵 우승, UEFA 챔피언스리그 8강, 코파 델 레이(스페인 국왕컵) 준결승에 올랐다. 특히 FIFA 월드컵 우승이 상당히 컸다.

하지만 전 세계 100명의 기자단 투표 결과 케인이 가장 많은 득표를 얻으면서 커리어 처음으로 발롱도르에 입맞춤을 하게 됐다. 케인을 가장 위협했던 야말은 오히려 킬리안 음바페에게 밀리면서 3위가 됐다. 케인과 야말, 음바페의 뒤를 이어 로드리와 리오넬 메시, 흐비차 크바라츠헬리아, 우스만 뎀벨레, 엘링 홀란, 마이클 올리세, 파비안 루이스가 4위부터 10위까지 이름을 올렸다.

케인은 “런던에서 수상하니 더욱 특별한 기분이 든다”고 운을 뗀 후 “오늘 이 자리에는 세계적인 선수들이 많이 모였다. 수상자와 후보자 여러분 모두 축하드린다. 투지와 노력으로 무엇을 이룰 수 있는지 보여주는 인상적인 결과였다”고 수상 소감을 밝혔다. 이어 “바이에른 뮌헨 동료들과 빈센트 콤파니 감독과 함께한 덕분에 저는 선수로서, 인간으로서, 그리고 리더로서 성장할 수 있었고, 이 상을 받을 수 있었다고 생각한다. 정말 감사드린다”고 덧붙였다.

계속해서 “잉글랜드 대표팀 동료들과 토마스 투헬 감독에게, 다시 한번 같은 말을 전한다. 우리는 특별한 한 해를 보냈다. 완벽한 한 해는 아니었지만, 멋진 순간들이 많았다”며 “우리는 함께 훌륭한 유대감을 형성했다. 특히 FIFA 월드컵 기간 함께했던 시간은 정말 잊을 수 없다. 주장으로서 훌륭한 선수들을 이끌 수 있어서 영광이었다. 정말 자랑스럽다”고 말했다.

케인은 친정 토트넘도 언급했다. 그는 “토트넘에도 감사드린다. 토트넘이 없었다면 저는 지금 이 자리에 있을 수 없었을 거다. 토트넘 덕분에 꿈을 이룰 수 있었다”고 강조했다. 그러면서 “팬 여러분들의 응원에 진심으로 감사드린다. 팬 여러분은 제 삶의 여러 단계에서 저의 성장에 큰 역할을 해주셨다. 팬 여러분이 없었다면 저는 오늘 이 자리에 서 있을 수 없었을 거다”고 감사 인사를 전했다.

끝으로 “사랑하는 아내 케이티 굿랜드, 당신은 항상 나를 위해 최선을 다해줬고, 내 꿈을 이루도록 도와주려고 희생했다. 당신이 없었다면 이 상을 받지 못했을 것”이라며 “또 아버지와 어머니, 감격스러운 순간이다. 그동안 내가 축구선수로 성장할 수 있도록 뒷바라지해주시고, 또 항상 곁에서 응원해주셔서 감사드립니다. 그리고 마지막으로 사랑하는 내 아이들을 만나서 함께 기쁨을 나누고 싶다”고 했다.