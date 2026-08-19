[오피셜] '7년 만의 亞 정상 노린다' 전북·대전·포항 나서는 ACLE 대진 확정…강원·서울은 ACL2 출전

[골닷컴] 배웅기 기자 = K리그가 7년 만의 아시아 정상에 도전한다.

아시아축구연맹(AFC)은 18일(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르의 AFC 본부에서 2026/27 AFC 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 리그 스테이지와 2026/27 AFC 챔피언스리그 2(ACL2) 그룹 스테이지 추첨식을 진행했다.

AFC 클럽 대항전 최상위 무대인 ACLE는 올 시즌부터 참가 팀이 24개에서 32개로 확대됐다. K리그에서는 지난 시즌 우승 팀 전북현대, 준우승 팀 대전하나시티즌, 4위 포항스틸러스가 참가한다.

추첨 결과 전북은 홈에서 상하이 포트(중국), 조호르 다룰 탁짐(말레이시아), 가시와 레이솔, 감바 오사카와 경기한다. 원정에서 가시마 앤틀러스, 비셀 고베(이상 일본), 베이징 궈안(중국), 교토 상가(일본)와 격돌한다.

ACLE 출범 후 처음 대회에 나서는 대전은 가시마, 고베, 베이징, 교토를 안방으로 불러들인다. 원정에서 상하이, 조호르, 가시와, 감바를 만난다. 포항은 홈에서 상하이, 조호르, 가시와, 감바를 상대하고 원정에서 가시마, 고베, 베이징, 교토와 한판 승부를 벌인다.

이번 시즌 ACLE 동아시아 리그 스테이지는 내달 15일 1차전을 시작으로 내년 2월 17일 8차전까지 5개월 동안 진행된다. 각 팀은 리그 스테이지에서 홈과 원정 각각 4경기씩 치른다. 리그 스테이지 종료 후에는 동·서아시아 각각 상위 8개 팀이 16강에 진출한다.

올 시즌 ACL2 그룹 스테이지에는 32개 팀이 참가하며, K리그에서는 2026/27 ACLE 플레이오프(PO)에서 패한 강원FC와 지난 시즌 6위 FC서울이 나선다.

추첨 결과 강원은 H조에서 쿠칭 시티(말레이시아), 킷치 SC(홍콩), 프놈펜 크라운(캄보디아)과 16강 진출을 놓고 다툰다. 서울은 멜버른 빅토리(호주), 테꽁 비엣텔(베트남), 페르시브 반둥(인도네시아) 또는 마닐라 디거(필리핀)와 E조에 편성됐다.

이번 시즌 ACL2 동아시아 그룹 스테이지는 4개 팀씩 4개 조로 나뉘며 홈 앤 어웨이 방식으로 치러진다. 내달 6일 1차전을 시작으로 오는 12월 3일까지 경기가 예정돼 있다. 그룹 스테이지 종료 후에는 동·서아시아 각 조 상위 2개 팀이 16강에 오른다.