[오피셜] ‘7년 만에 8강 진출 도전’ 한국축구, 오는 11일 격전지 카타르로 출국…U-17 월드컵 최종명단 21명 확정

한국축구가 오는 19일부터 카타르에서 개최하는 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵에 참가하는 가운데 최종명단(21명)을 확정했다.

최종명단에는 골키퍼 3명, 수비수 7명, 미드필더 9명, 공격수 2명이 이름을 올렸다. 지난 9월 스위스에서 열린 유럽축구연맹(UEFA) 프렌드십컵에 참가한 선수 대부분이 최종명단에 포함됐으며, 그 외에 김건호(인천 유나이티드 U-18), 안선현(포항 스틸러스 U-18)이 지난 8월 5차 소집 이후 다시 부름을 받았다.

소속팀 별로 보면 프로구단 산하 유스팀 소속 선수가 19명이며, 학원팀 소속은 이승화(보인고)와 백건(신평고) 2명이다. 연령별로는 해당 연령대인 2009년생이 20명이며, 미드필더 임지성(전북 현대 U-18)이 유일하게 2010년생으로 눈에 띈다.

김현준 감독이 한국은 지난 5월 사우디아라비아에서 개최한 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵에서 8강에 진출하며 FIFA U-17 월드컵 본선행을 확정했다. 다만 당시 8강에서 우즈베키스탄을 상대로 승부차기에서 패해 준결승 진출에는 아쉽게 실패했다.

7년 만에 FIFA U-17 월드컵 8강 진출에 도전하는 태극전사들은 2일부터 7일까지 천안 코리아풋볼파크에서 최종훈련을 진행하고 11일 결전지인 카타르로 출국해 현지 적응 훈련을 하며 준비에 나설 예정이다. B조에 편성된 한국은 19일 우간다와 조별리그 1차전을 시작으로 22일 뉴칼레도니아, 25일 에콰도르와 차례로 맞붙는다.

한편, 오는 2029년까지 매년 카타르에서 개최되는 FIFA U-17 월드컵은 올해는 오는 19일부터 내달 13일까지 열린다. 총 48개국이 참가하며, 4개국씩 12개 조로 나뉘어 조별리그를 치뤄 각 조 1, 2위 24개국과 3위 중 성적 상위 8개국이 32강 토너먼트에 진출한다.

◆ FIFA U-17 월드컵 최종명단(총21명)

▲ 골키퍼(GK) = 장준영(포항 스틸러스 U-18), 이승화(보인고), 김건호(인천 유나이티드 U-18)

▲ 수비수(DF) = 강무성(울산 HD U-18), 최건민(전북 현대 U-18), 최민준, 성민수(이상 포항 스틸러스 U-18), 태도윤(울산 HD U-18), 김정현(수원 삼성 U-18), 최재혁(강원FC U-18)

▲ 미드필더(MF) = 정하원(FC서울 U-18), 한승민, 임지성(이상 전북 현대 U-18), 박경훈, 이인우(이상 수원 삼성 U-18), 박주호(부산 아이파크 U-18), 안선현(포항 스틸러스 U-18), 김지호(대전 하나시티즌 U-18), 백건(신평고)

▲ 공격수(FW) = 김지우(부산 아이파크 U-18), 남이안(울산 HD U-18)