[오피셜] '7골 15도움' 손흥민, MLS MVP 후보 충격 탈락…'GOAT' 메시는 사상 최초 3연속 수상 도전

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(34·로스앤젤레스 FC)이 2026 메이저리그사커(MLS) MVP 후보에서 제외됐다.

MLS는 13일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 2026 MLS 시상식 부문별 후보를 발표했다. 수상자는 아우디 2026 MLS컵 플레이오프(PO) 기간에 발표될 예정이다.

해당 시상식에서는 ▲랜던 도노반 MVP ▲올해의 감독 ▲올해의 신인 ▲올해의 영 플레이어 ▲올해의 수비수 ▲올해의 골키퍼 ▲올해의 컴백 ▲올해의 인도주의자 등 8개 부문 수상자를 가린다. 후보는 구단별 테크니컬 스태프, 선수, 미디어 관계자의 투표를 거쳐 선정됐다.

눈길을 끄는 대목은 손흥민의 MVP 후보 제외다. 후보에는 에반데르(신시내티·31경기 14골 17도움), 길례르미(휴스턴 다이나모·31경기 16골 10도움), 리오넬 메시(인터 마이애미·31경기 26골 17도움), 하니 무크타르(내슈빌 SC·34경기 17골 8도움), 캐번 설리번(필라델피아 유니언·29경기 9골 14도움)이 이름을 올렸다.

손흥민은 31경기에 나서 7골 15도움을 기록하며 로스앤젤레스(LA) FC의 PO 진출을 이끌었지만 팀 성적과 공격 포인트에서 확실한 우위를 점하지 못하며 후보에서 제외됐다. LAFC에서는 그를 포함해 그 어느 선수도 부문별 후보에 선정되지 못했다.

반면 '축구의 신' 메시는 역사상 처음으로 세 시즌 연속 MVP 수상이라는 대업에 도전한다. 그는 31경기에 출전해 26골 17도움을 폭발하며 여전한 기량을 뽐냈고, 동부 콘퍼런스 2위(34경기 16승 12무 6패·승점 60)를 기록한 마이애미는 지난 시즌에 이은 PO 2연패를 정조준하고 있다.

가장 많은 후보를 배출한 구단은 MLS 서포터즈 실드(정규 리그) 우승을 차지한 내슈빌이다. 무크타르가 MVP 후보에, BJ 캘러헌 감독이 올해의 감독 후보에, 앤디 나하르·헤이손 팔라시오스·맥스웰 월레디가 올해의 수비수 후보에, 브라이언 슈와키가 올해의 골키퍼 후보에 이름을 올렸다. 특히 내슈빌은 MLS 역사상 최초로 올해의 수비수 후보를 독식하며 유례없는 역사를 썼다.