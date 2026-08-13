[오피셜] '5경기 5골' 서울 정승원, 7월 EA SPORTS K리그 이달의선수상 수상…개인 통산 최초

[골닷컴] 배웅기 기자 = 정승원(29·FC서울)이 2026시즌 7월 'EA SPORTS 이달의선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다.

EA SPORTS 이달의선수상은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts·EA)가 매월 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐 아니라 프리미어리그(PL), 라리가, 분데스리가, 리그 1 등 유럽 주요 리그에서도 시상하고 있다.

이달의선수상은 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로 2차 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행하고 결과를 합산해 수상자를 결정한다. 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼 패치 부착 등 혜택이 제공된다.

7월 이달의선수상 후보 선정은 하나은행 K리그1 2026 16~20라운드가 기준이 됐고, 김대원(강원FC)·마테우스(FC안양)·완델손(포항스틸러스)·정승원이 이름을 올렸다. 투표 결과 합산 점수 40.98을 기록한 정승원이 마테우스(27.63)를 13.35 차로 제치고 수상의 영예를 안았다.

정승원은 지난 7월 치러진 5경기에 모두 출전해 5골을 뽑아내며 폭발적인 득점력을 과시했다. 해당 기간 MOM(Man Of the Match·최우수 선수)과 라운드 베스트11에 각각 세 차례씩 선정됐고, 특히 19라운드 포항전(3-1 승리)에서는 멀티골을 터뜨리며 라운드 MVP를 거머쥐었다. 이 같은 활약을 바탕으로 정승원은 이달의선수상 후보에 처음 이름을 올린 데 이어 첫 수상까지 차지했다.