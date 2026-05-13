[오피셜] '5경기 3골 2도움' 강원 돌풍 이끈 김대원, 4월 EA SPORTS 이달의선수상 수상

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김대원(29·강원FC)이 2026시즌 4월 'EA SPORTS 이달의선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다.

EA SPORTS 이달의선수상은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts·EA)가 매월 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐 아니라 프리미어리그(PL), 라리가, 분데스리가, 리그 1 등 유럽 주요 리그에서도 시상하고 있다.

이달의선수상은 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로 2차 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행하고 결과를 합산해 수상자를 결정한다. 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼 패치 부착 등 혜택이 제공된다.

4월 이달의선수상 후보 선정은 하나은행 K리그1 2026 6~10라운드와 15일 문수축구경기장에서 열린 울산 HD와 FC서울의 2라운드 순연 경기가 기준이 됐고, 김대원·말컹(울산)·세레스틴(제주SK FC)·이호재(포항스틸러스)가 이름을 올렸다. 투표 결과 합산 점수 37.03을 기록한 김대원이 말컹(35.27)을 1.76 차로 제치고 수상의 영예를 안았다.

김대원은 4월 치러진 5경기에 모두 출전해 3골 2도움을 올렸다. 특히 9라운드 김천상무전에서는 2골 1도움을 폭발하며 3-0 승리의 일등공신 역할을 했다. 김대원은 해당 기간 라운드 MVP에 두 차례, 베스트11에 세 차례 포함됐다. 강원은 김대원의 활약에 힘입어 3승 1무 1패를 거두며 상위권 도약에 성공했다.