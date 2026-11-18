[골닷컴] 배웅기 기자 = 바 루아(30·광주FC)가 10월 'EA SPORTS 이달의선수상(EA SPORTS Player Of The Month)'을 수상했다.

EA SPORTS 이달의선수상은 한국프로축구연맹과 K리그 공식 비디오게임 파트너 일렉트로닉아츠(Electronic Arts·EA)가 매월 최고의 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 이는 K리그뿐 아니라 프리미어리그(PL), 라리가, 분데스리가, 리그 1 등 유럽 주요 리그에서도 시상하고 있다.

이달의선수상은 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 1차 투표(60%)를 거쳐 선정된 4명의 후보를 대상으로 2차 팬 투표(25%)와 EA SPORTS™ FC Online(FC 온라인) 유저 투표(15%)를 진행하고 결과를 합산해 수상자를 결정한다. 수상자에게는 트로피와 함께 해당 시즌 유니폼 패치 부착 등 혜택이 제공된다.

10월 이달의선수상 후보 선정은 하나은행 K리그1 2026 31~34라운드가 기준이 됐고, 바 루아·아이데일(광주)·티아고(전북현대)·클리말라(FC서울)가 이름을 올렸다. 투표 결과 합산 점수 26.27을 기록한 바 루아가 클리말라(25.47)를 근소하게 따돌리고 수상의 영예를 안았다.

바 루아는 지난달 치러진 4경기에 모두 출전해 3골 5도움을 뽑아내는 기염을 토했다. 특히 31라운드 울산 HD전에서는 2골 2도움을 올리며 광주의 4-3 신승을 이끌었고, 라운드 MVP를 거머쥐었다.

올여름 광주 유니폼을 입고 K리그 무대에 발을 내디딘 바 루아는 3개월 만에 이달의선수상 후보에 오른 데 이어 첫 수상까지 해내며 좋은 흐름을 이어 갔다. 광주가 이달의선수상 수상자를 배출한 것은 이번이 처음이다.