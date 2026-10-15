[오피셜] ‘4경기서 3골’ 맹활약 펼친 ‘폴란드 출신 골잡이’ 클리말라, K리그 9월 이달의 선수 선정

폴란드 출신 골잡이 클리말라(FC서울)가 K리그 9월 이달의 선수로 선정됐다.

K리그 공식 비디오게임 파트너인 일렉트로닉아츠(EA)가 후원하는 K리그 이달의 선수상은 한 달간 열린 K리그1 경기의 MOM(경기수훈선수), 베스트11, MVP에 선정된 선수 중에서 한국프로축구연맹 TSG(기술연구그룹) 기술위원회 투표(60%)를 통해 후보군(4명)을 선정한다. 이후 후보군을 대상으로 K리그 공식 홈페이지 팬 투표(25%)와 FC 온라인 유저 투표(15%)를 추가로 진행하고, 세 항목을 더해 가장 높은 환산점수를 획득한 선수가 수상한다.

15일 프로축구연맹에 따르면 9월 이달의 선수상은 9월에 열린 K리그1 27라운드부터 30라운드까지 경기와 강원FC와 인천 유나이티드의 22라운드 순연경기를 대상으로 했다. 후보에는 클리말라를 포함해 이명재(대전 하나시티즌), 이유현(강원FC), 이탈로(제주 SK)가 이름을 올렸다. 이 가운데서 클리말라가 합산점수 38.60점으로 1위에 올라 수상의 영광을 안았다.

클리말라는 9월 전 경기에 출전해 3골을 기록했다. 특히 29라운드 전북 현대전에서는 멀티골을 터뜨리며 팀의 2대1 승리를 이끌었고, 해당 라운드 MVP에도 선정됐다. 이러한 활약을 바탕으로 K리그 입성한 이래 후보에 처음 이름을 올린 클리말라는 개인 통산 첫 수상의 영예를 안았다. 클리말라에게는 트로피와 상금이 수여되며, 남은 시즌 동안 유니폼에 K리그 이달의 선수상 패치를 부착하는 혜택도 함께 주어진다.

◆ 9월 이달의 선수상 투표 결과

▲ 1차 TSG 기술위원회 투표(60%)

1위 이탈로(21.25%) / 2위 클리말라(17.50%) / 3위 이명재(16.25%) / 4위 이유현(5.00%)

▲ 2차 K리그 팬 투표(25%)

1위 클리말라(14.56%) / 2위 이명재(6.25%) / 3위 이탈로(2.44%) / 4위 이유현(1.76%)

▲ 2차 FC 온라인 유저 투표(15%)

1위 클리말라(6.54%) / 2위 이탈로(3.86%) / 3위 이유현(2.43%) / 4위 이명재(2.17%)

▲ 최종 합산(100%)

1위 클리말라(38.60%) / 2위 이탈로(27.55%) / 3위 이명재(24.67%) / 4위 이유현(9.18%)