[오피셜] '24개→32개 팀' 2026/27 ACLE, 참가 팀 확대…전북·대전·포항 본선 직행, 강원 PO 진출

[골닷컴] 배웅기 기자 = 2026/27 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)가 한층 치열한 경쟁을 예고했다.

한국프로축구연맹은 6일 "AFC가 지난달 29일 집행위원회를 통해 2026/27 ACLE 참가 팀을 기존 24개에서 32개로 확대하고 AFC 클럽 대회 랭킹에 따른 국가별 출전권 재분배 방식을 최종 확정했다"고 밝혔다.

이번 개편으로 K리그의 아시아 클럽 대회 출전 기회 역시 확대됐다. ACLE 3개 팀, 플레이오프(PO) 1개 팀, AFC 챔피언스리그 투(ACL2) 1개 팀 등 총 5개 팀이 AFC 클럽 대회에 참가하게 된다.

2026/27 ACLE에는 지난 시즌 K리그1과 코리아컵에서 정상에 오른 전북현대, K리그1 2위 대전하나시티즌, 4위 포항스틸러스가 직행한다. 3위 김천상무는 K리그 클럽 라이선싱 규정에 따라 출전 대상에서 제외됐고, 이에 따라 차순위 팀에 순차적으로 출전권이 승계됐다.

5위 강원FC는 2026/27 ACLE PO에 참가한다. 강원은 오는 8월 11일 홈에서 단판 승부로 열리는 PO에서 승리할 시 리그 스테이지에 합류하게 된다. PO 상대는 향후 AFC 클럽 대회 참가 팀 확정 절차가 마무리된 뒤 결정될 예정이다.

차상위 대회인 2026/27 ACL2에는 6위 FC서울이 참가한다.

확대 개편된 2026/27 ACLE는 올해 하반기부터 본격적인 일정에 돌입하며 동아시아와 서아시아로 나뉘어 각 16개 팀씩 총 32개 팀이 참가한다. 지난 시즌에는 알 아흘리가 2연패라는 대업을 달성했다.

AFC는 2026/27 ACLE 참가 팀 확대의 주요 목적에 대해 "상위 리그 팀의 참가 비중을 늘려 대회 경쟁력을 강화하고 전반적인 경기 수준을 향상시키기 위한 것"이라고 설명했다.