[오피셜] '20위' 토트넘, 보법이 다르다! '약물 양성→2년 징계' 무드리크 전격 임대…"1390억" 완전 영입 옵션 포함

[골닷컴] 배웅기 기자 = 토트넘 홋스퍼의 파격적인 행보다.

토트넘은 2일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 미하일로 무드리크(25) 임대 영입 소식을 전했다. 계약 기간은 내년 여름까지며, 1일 유럽 이적시장 소식에 밝은 파브리지오 로마노 기자에 따르면 이적료 7천 500만 파운드(약 1천 388억 원)의 완전 영입 옵션이 포함돼 있다.

이번 이적으로 무드리크는 샤흐타르 도네츠크에서 사제의 연을 맺은 로베르토 데 제르비 토트넘 감독과 4년 만에 재회하게 됐다. 무드리크는 데 제르비의 지도 아래 출전 시간을 늘려가며 유망주로서 두각을 나타낸 바 있다.

무드리크는 2024년 10월 세계반도핑기구(WADA)가 금지 약물로 지정한 멜도니움에 양성 반응을 보이면서 자격정지 4년의 중징계에 처해졌다. 다만 최근 WADA의 관련 규정이 변경되면서 징계가 철회됐고, 지난달 2년 만에 복귀전을 치렀다.

그러나 경기 감각이 떨어질 대로 떨어진 상황인 만큼, 첼시에서는 당장 설 자리가 없다시피 했다. 결국 논의 끝에 출전 시간을 확보할 수 있는 팀으로 임대 이적을 추진했고, '은사' 데 제르비의 러브콜을 받아들이며 토트넘으로 향하게 됐다.

무드리크는 "기분이 좋다. 데 제르비와 다시 만나게 돼 설레고, 하루빨리 토트넘을 위해 경기에 나서고 싶다"며 "나는 속도와 창의성을 갖춘 선수이며, 공수에서 모두 팀에 도움이 되고 싶다. 강한 선수단과 함께 특별한 순간을 만들어 나가길 기대하고 있다"고 소감을 밝혔다.

요한 랑에 토트넘 스포팅 디렉터는 "무드리크의 합류에 매우 기쁘다. 무드리크가 팀에 기여할 수 있다고 믿으며, 그가 어떻게 성장해 나갈지 기대가 크다. 도전을 마다하지 않는 무드리크의 야망과 결단력에 깊은 인상을 받았다. 그에게는 성공하고 발전하고자 하는 강한 열망이 있으며, 이는 토트넘의 문화에 잘 부합한다"고 말했다.

데 제르비 역시 "무드리크의 경력 초기에 함께한 적이 있는 만큼, 그의 장점을 잘 알고 있다. 무드리크는 속도와 일대일 상황에서 능력을 바탕으로 경기의 흐름을 바꿀 수 있는 선수"라며 "나는 무드리크에게 많은 것을 요구할 계획이며, 그가 최고의 모습을 찾을 수 있도록 돕는 것이 우리의 임무다. 무드리크와 다시 함께하게 될 날이 기다려진다"며 기대감을 숨기지 않았다.