[오피셜] '2부 강등' 황희찬에게 다시 유럽 대항전 문 열리나…과거 이적설 휩싸인 PSV, 보아두와 1년 만에 결별

[골닷컴] 배웅기 기자 = 마이론 보아두(25)가 1년 만에 PSV 에인트호번을 떠난다.

PSV는 30일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "보아두의 PSV 생활이 막을 내리게 됐다. 구단은 지난 시즌 그가 보여 준 헌신과 노고에 감사의 뜻을 전한다"고 발표했다.

애초 보아두는 지난달 계약이 만료될 예정이었지만, 새로운 팀을 물색하는 동안 PSV의 배려 속에 훈련을 이어갈 수 있었다. 보아두는 29일 훈련을 마지막으로 PSV에 작별을 고했다. 행선지는 아직 구체적인 윤곽이 드러나지 않았다.

2001년생인 보아두는 한때 네덜란드 최고의 유망주 중 한 명으로 평가받았다. 2018년 AZ 알크마르에서 프로 데뷔해 두각을 나타냈지만 이후 뚜렷한 활약을 보이지 못했고, AS 모나코·트벤터·VfL 보훔을 거쳐 지난해 여름 PSV 유니폼을 입었다.

PSV에서 적응기 역시 순탄치 않았다. 보아두는 지난 시즌 무릎 부상으로 장기간 이탈하는 등 PSV에 큰 힘을 보태지 못했고, 17경기(407분)에 나서 3골을 기록하는 데 그쳤다. 결국 PSV와 재계약에 이르지 못하고 올여름 팀을 떠나게 됐다.

황희찬(30·울버햄튼 원더러스)의 거취에도 이목이 집중된다. 황희찬은 올겨울 보아두의 부상과 맞물려 PSV와 연결된 바 있다. 당시 네덜란드 매체 'FC업데이트'는 "PSV가 리카르도 페피의 팔 골절 부상 이후 황희찬 영입을 검토하고 있다. 페피, 알라산 플레아, 마이론 보아두 모두 당분간 경기에 나설 수 없어 심각한 공격수 부재에 직면해 있는 상황"이라고 보도했다.

이어 "황희찬은 여러 포지션을 소화할 수 있는 공격수"라며 "PSV는 이미 그의 에이전트에게 문의한 것으로 알려졌다. 울버햄튼과 황희찬의 계약은 오는 2028년까지이며, 1년 연장 옵션이 포함돼 있다"고 밝혔다.

황희찬은 지난 시즌 울버햄튼이 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십으로 강등되면서 앞으로 행보가 불투명한 상황이다. 영국 매체 '스포츠붐' 에크렘 코누르 기자의 5월 보도에 따르면 황희찬은 브렌트퍼드, 풀럼, SS 라치오 등의 관심을 받고 있다. PSV의 경우 새로운 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 진출권을 확보한 만큼 황희찬에게 매력적인 행선지가 될 수 있다.