[오피셜] '12위' 성남, 전경준 감독과 계약 종료…대행 체제 전환→"후임 사령탑 선임 절차 착수"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 성남FC가 전경준(52) 감독과 동행을 마무리한다.

성남은 4일 "팀의 분위기 재정비와 시민구단으로서 지속 가능한 발전 및 명확한 방향성 정립을 위해 전경준 감독과 계약을 종료하기로 결정했다"고 밝혔다.

전경준 감독은 2024년 9월 성남 지휘봉을 잡았고, 지난 시즌 팀을 K리그2 플레이오프(PO)로 이끌며 지도력을 인정받았다. 올 시즌에는 12위(18경기 4승 8무 6패·승점 20)에 머무르고 있지만, 특유의 끈끈한 조직력을 앞세워 쉽게 지지 않는 모습을 보였다.

성남 관계자는 "부임 후 어려운 여건 속에서도 팀을 위해 책임감을 갖고 헌신해 주신 전경준 감독님의 노고에 깊은 감사의 마음을 전한다"며 "전경준 감독님의 앞날에 늘 영광이 함께하길 응원하겠다"고 전했다.

성남은 선수단 동요를 최소화하고 빠르게 팀을 정비하기 위해 감독 대행 체제로 전환해 향후 일정을 소화할 예정이다. 또한 신중하고 신속히 후임 사령탑 선임 절차에 착수해 안정화를 이끌어 낼 방침이다.