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리암 로세니어Getty Images
배웅기

[오피셜] '114년 만의 무득점 5연패' 첼시, 로세니어 전격 경질…6년 계약→3개월 만에 결별

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라임 로세니어

[골닷컴] 배웅기 기자 = 첼시가 리암 로세니어(41) 감독과 결별했다.

첼시는 23일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "오늘 로세니어와 계약을 종료했다. 첼시의 모든 구성원을 대표해 로세니어와 그의 코치진이 보여준 헌신에 깊은 감사를 표한다"고 발표했다.

이어 "로세니어는 올 시즌 도중 부임해 청렴성과 전문성을 바탕으로 임무를 수행해 왔다"며 "이번 결정은 가볍게 내려진 것이 아니다. 최근 경기 결과와 경기력이 필요한 기준에 미치지 못했고, 이번 시즌 치러야 할 경기가 많이 남아 있는 상황이다. 첼시의 모든 구성원은 로세니어의 앞날에 큰 성공이 있길 기원한다"고 설명했다.

로세니어는 1월 운영진과 불화로 경질된 엔초 마레스카 전 감독의 뒤를 이어 첼시에 부임했다. 첼시는 로세니어가 RC 스트라스부르 알자스에서 보여준 지도력을 높이 평가했고, 무려 6년 6개월 계약을 제안하며 '장기 집권'을 보장했다.

첼시는 로세니어 부임 후 6경기 무패 행진(4승 2무)을 내달렸으나 전술의 핵심인 리스 제임스의 부상, 플랜 B의 부재 등 다양한 요인이 겹치며 급격히 무너졌다. 지난달 14일 뉴캐슬 유나이티드전(0-1 패)을 시작으로 무득점 5연패에 빠지며 이번 시즌 프리미어리그(PL) 8위(34경기 13승 9무 12패·승점 48)로 추락했다. 첼시의 무득점 5연패는 1912년 이후 무려 114년 만이다.

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첼시는 올 시즌을 칼럼 맥팔레인 임시 감독 체제로 마무리한 뒤 정식 사령탑을 선임하겠다는 계획이다. 영국 매체 'BBC'의 같은 날 보도에 따르면 안도니 이라올라 본머스 감독, 마르코 실바 풀럼 감독, 에딘 테르지치 전 보루시아 도르트문트 감독 등이 후보로 거론되고 있다.

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