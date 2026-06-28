[오피셜] '1승 2패' 32강 진출 좌절→결국 지휘봉 내려놓는다…스코틀랜드 감독, 조별리그 탈락 후 자진 사임 발표

[골닷컴] 배웅기 기자 = 스티브 클라크(62) 스코틀랜드 국가대표팀 감독이 32강 진출 실패의 책임을 통감하고 지휘봉을 내려놓는다.

스코틀랜드축구협회(SFA)는 28일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 "클라크가 스코틀랜드 감독직에서 물러났다"며 "그는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 실패가 확정된 뒤 7년간 여정을 마무리하기로 했다"고 발표했다.

클라크가 스코틀랜드에 남긴 성과는 뚜렷하다. 지난 2019년 5월 부임 후 스코틀랜드를 28년 만에 FIFA 월드컵 무대로 이끄는가 하면 유럽축구연맹(UEFA) 유로에도 두 차례 연속(2020·2024) 진출했다. 축구 변방으로 평가받던 스코틀랜드의 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다.

2026 월드컵에서는 브라질, 모로코, 아이티와 C조에 편성됐다. 아이티와 1차전에서는 1-0으로 승리하며 32강 진출 가능성을 높였지만, 모로코(0-1 패)와 브라질(0-3 패)에 연이어 패하며 3위(1승 2패·승점 3)로 밀려났다. 각 조 3위 간 경쟁에서도 11위로 추락해 탈락이 확정됐다.

클라크는 "이번 작별 인사에서 가장 가슴 뭉클한 부분은 선수들이다. 2019년부터 지금까지 만들어 온 모든 추억은 그들이 없었다면 쌓을 수 없었다. 선수들은 받을 만한 모든 찬사와 존경을 받아야 하며 그들의 감독으로 불릴 수 있어 큰 영광이었다"며 "함께해 줘 고맙고 후임자에게 행운이 있길 바란다"고 그간 함께한 선수들에게 감사의 뜻을 전했다.

이안 맥스웰 SFA CEO는 "2026 월드컵 조별리그 탈락에 실망하고 있는 것은 사실이지만, 클라크가 7년간 이룬 발전을 간과해서는 안 된다"며 "그의 공헌에 감사하며 탈락의 아쉬움이 가라앉은 뒤에는 팬들 역시 주요 대회에서 자부심을 갖고 응원한 기억에 감사함을 느낄 것"이라고 밝혔다.