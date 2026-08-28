[오피셜] '1군→U21 강등' 이어 결국 울버햄튼 떠난다…'황희찬 동료' 후버, 스파르타 프라하 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 황희찬(30)과 함께 울버햄튼 원더러스에서 전력 외로 분류된 키 야나 후버(24·AC 스파르타 프라하)가 체코 무대에서 새로운 도전을 이어간다.

스파르타 프라하는 26일(이하 한국시간) 공식 홈페이지에 "후버와 다년 계약을 체결했다"고 전했다. 복수의 현지 매체에 따르면 이적료는 170만 파운드(약 32억 원) 규모다.

2002년생인 후버는 2019년 리버풀 유니폼을 입고 프로 무대에 발을 내디뎠다. 당시 세계 최고의 유망주 중 한 명으로 평가받았지만, 기라성 같은 선수가 즐비한 리버풀에서는 출전 시간 확보에 어려움을 겪었다. 이후 2020년 여름 울버햄튼으로 적을 옮겼다.

적응기는 순탄치 않았다. 후버는 울버햄튼에서 두 시즌 간 25경기에 나서는 데 그쳤고, 불성실한 태도로 브루누 라즈(디리야 클럽)에게 공개적인 꾸중을 듣기도 했다. 결국 2022년 여름 PSV 에인트호번을 시작으로 임대 이적을 전전하는 신세가 됐다.

지난 시즌 후반기에는 셰필드 유나이티드에 임대로 몸담았고, 올여름 울버햄튼 복귀 후 전력 외로 분류돼 U21에서 훈련을 이어갔다. 울버햄튼은 올여름 롭 에드워즈 감독이 지휘봉을 내려놓고 세자르 페이쇼투 감독이 부임하면서 대대적인 선수단 개편에 착수했다.

영국 매체 '익스프레스 앤 스타'의 14일 보도에 따르면 페이쇼투는 최근 "후버, 엔소 곤살레스, 황희찬, 사샤 칼라이지치는 1군에서 제외돼 U21에서 훈련하고 있다"며 "우리는 선수가 너무 많다. 일부 선수에게 경기장 주변을 뛰라고 주문하는 것조차 쉽지 않다. 선수단 구성을 하루빨리 마무리해 강한 팀을 만들고 싶다"고 언급했다.

방출 대상 중에서는 후버가 가장 먼저 울버햄튼을 떠나게 됐다. 토마시 로시츠키 스파르타 프라하 단장은 "후버는 24세의 나이에 풍부한 경험을 쌓았다. 잉글리시 풋볼 리그(EFL) 챔피언십과 리그 1에서 꾸준히 뛰었고, 유소년 시절에는 아약스와 리버풀 아카데미에서 성장했다"고 밝혔다.

이어 "후버는 오른쪽 측면에 속도와 힘을 더해 줄 수 있는 선수다. 피지컬을 앞세운 경기 방식에 익숙하며, 몸싸움 역시 두려워하지 않는다. 그가 팀에서 잠재력을 보여 주며 승리에 힘을 보탤 것으로 기대한다"고 말했다.