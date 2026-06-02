[오피셜] '1골 2도움 폭발' 화성 제갈재민, 팬 투표 압도적 지지로 5월 MVP 선정…"뜻깊은 상 받게 돼 영광"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC '특급 날개' 제갈재민(25)이 팬 선정 2026시즌 5월 월간 MVP에 이름을 올렸다.

팬 투표는 1일부터 2일까지 화성 사회관계망서비스(SNS)를 통해 진행됐고, 전체 투표자 가운데 60%의 압도적인 지지를 받은 제갈재민이 MVP라는 값진 타이틀을 거머쥐었다.

제갈재민은 지난달 5경기에 출전해 1골 2도움을 올리며 화성의 상승세를 이끌었다. 3일 안산그리너스전(2-0 승리)에서 교체 투입돼 우제욱의 추가골을 도왔고, 17일 부산아이파크전(3-2 승리)에서는 상대 자책골을 유도한 데 이어 데뷔골까지 터뜨리며 독무대를 연출했다.

부산전 당시 차두리 화성 감독이 제갈재민의 활약을 두고 "에너지가 넘치고 속도, 힘, 침투가 좋은 선수"라며 "첫 득점이 터진 만큼 앞으로 더 많은 골을 넣을 수 있을 것"이라고 극찬할 정도였다.

활약은 계속됐다. 제갈재민은 23일 충북청주FC전(3-2 승리)에서 자로 잰 듯한 패스로 플라나의 동점골을 도왔다. 이는 화성 통산 700번째 득점으로 기록되며 제갈재민의 도움에 의미를 더했다.

제갈재민은 "뜻깊은 상을 받게 돼 영광스럽다. 감독님과 코치진, 동료, 팬 등 모든 분의 응원과 도움 덕에 이 상을 받을 수 있었다. 앞으로 더 좋은 모습을 보여드리겠다"고 전했다. 제갈재민의 5월 MVP 시상은 오는 6일 오후 7시 30분 화성종합경기타운에서 열리는 수원삼성과 하나은행 K리그2 2026 15라운드 홈 경기에 앞서 진행될 예정이다.