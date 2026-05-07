[오피셜] '1골 1도움' 전북 오베르단, K리그1 12R MVP 선정…베스트 매치는 김천-울산

[골닷컴] 배웅기 기자 = 오베르단(30·전북현대)이 하나은행 K리그1 2026 12라운드 MVP로 선정됐다.

오베르단은 지난 5일 전주월드컵경기장에서 열린 광주FC전에서 1골 1도움을 올리며 맹활약했다. 전반 43분 헤더로 데뷔골을 신고한 데 이어 후반 5분 김승섭의 득점을 도왔다. 전북은 오베르단의 활약에 힘입어 4-0 대승을 거뒀다.

이날 승리로 전북은 베스트 팀에 선정됐고, 골 맛을 본 오베르단·김승섭·티아고·이승우 모두 베스트11에 이름을 올렸다.

베스트 매치는 같은 날 김천종합운동장에서 펼쳐진 김천상무와 울산 HD의 경기다. 울산이 전반 41분 말컹의 감각적인 오른발 발리 슛으로 포문을 열었고, 후반 17분 야고가 추가골을 터뜨리며 2-0으로 앞서 나갔다. 김천은 후반 30분 이건희의 득점으로 추격의 불씨를 살렸으나 경기는 울산의 2-1 승리로 막을 내렸다.

[하나은행 K리그1 2026 12라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 오베르단(전북)

베스트 팀: 전북

베스트 매치: 김천-울산(1-2)

베스트11

FW: 남태희(제주), 말컹(울산), 티아고(전북)

MF: 김승섭(전북), 이규성(울산), 오베르단(전북), 이승우(전북)

DF: 김륜성(제주), 이기혁(강원), 전민광(포항)

GK: 박청효(강원)