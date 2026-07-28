[오피셜] '1골 1도움' 울산 이동경, K리그1 20R MVP 선정…K리그2 19R MVP는 서울 이랜드 까리우스

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이동경(28·울산 HD)이 하나은행 K리그1 2026 20라운드 MVP로 선정됐다.

이동경은 26일 서울월드컵경기장에서 열린 FC서울전에서 1골 1도움을 뽑아내며 활약했다. 전반 5분 에릭의 선제골을 도운 데 이어 전반 13분 직접 득점을 터뜨리며 울산의 3-1 완승을 견인했다. 이동경은 올 시즌 7골 5도움을 기록하며 도움과 공격포인트 부문 선두에 올라 있다.

베스트 매치는 26일 안양종합운동장에서 펼쳐진 FC안양과 강원FC의 경기다. 안양은 전반 3분 최건주의 선제골과 전반 36분 엘쿠라노의 추가골로 앞서 나갔다. 강원은 무려 14회의 유효 슈팅을 기록하며 안양 골문을 두드렸지만, 안양의 탄탄한 수비에 막혀 경기 종료 직전 만회골을 터뜨리는 데 그쳤다. 경기는 안양의 2-1 승리로 막을 내렸다.

이날 승리로 안양은 베스트 팀에 선정됐고, 크네제비치·엘쿠라노·유기치가 베스트11에 이름을 올렸다.

하나은행 K리그2 2026 19라운드 MVP는 까리우스(29·서울 이랜드 FC)의 몫으로 돌아갔다.

까리우스는 지난 24일 목동운동장에서 치러진 천안시티FC전에서 1골 2도움을 폭발하며 서울 이랜드의 4-3 승리를 이끌었다. 까리우스는 0-1로 뒤지고 있던 전반 17분 박스 안에서 강력한 왼발 슈팅으로 동점골을 터뜨렸고, 후반 11분 오스마르의 역전골과 후반 28분 박재용의 추가골을 도왔다.

베스트 매치는 25일 구덕운동장에서 열린 부산아이파크와 수원삼성의 경기다. 부산은 전반 36분 박혜성이 선제골을 터뜨렸지만, 전반 종료 직전 김도연에게 동점골을 허용했다. 이후 수원은 일류첸코(現 화성FC), 박현빈, 강현묵이 차례로 득점하며 4-1 역전승을 완성했다.

수원은 이건희, 박현빈, 일류첸코가 베스트11에 포함되면서 베스트 팀에도 선정됐다.

[하나은행 K리그1 2026 20라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 이동경(울산)

베스트 팀: 안양

베스트 매치: 안양-강원(2-1)

베스트11

FW: 이건희(김천), 엘쿠라노(안양), 기티스(전북)

MF: 유키치(안양), 크네제비치(안양), 오재혁(제주), 이동경(울산)

DF: 김영빈(전북), 정승현(울산), 권기민(제주)

GK: 송범근(전북)

[하나은행 K리그2 2026 19라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 까리우스(서울E)

베스트 팀: 수원

베스트 매치: 부산-수원(1-4)

베스트11

FW: 마테우스 바비(수원FC), 일류첸코(수원), 김병오(화성)

MF: 까리우스(서울E), 박현빈(수원), 프리조(수원FC), 김인성(안산)

DF: 조진우(수원FC), 오스마르(서울E), 이건희(수원)

GK: 김승건(화성)