[오피셜] '1골 1도움' 부천 갈레고, K리그1 23R MVP 선정…K리그2 22R MVP는 '해트트릭' 서울 이랜드 에울레르

[골닷컴] 배웅기 기자 = 갈레고(29·부천FC1995)가 하나은행 K리그1 2026 23라운드 MVP로 선정됐다.

갈레고는 16일 부천종합운동장에서 열린 전북현대전에서 1골 1도움을 올리며 부천의 3-2 신승을 견인했다. 전반 9분 역습 상황에서 성예건의 선제골을 도운 데 이어 후반 10분에는 침착한 마무리로 직접 득점을 신고했다.

베스트 매치 역시 부천과 전북의 경기다. 부천은 전반 9분 성예건, 전반 14분 김종우, 후반 10분 갈레고의 연속골을 앞세워 3-0으로 앞서 나갔다. 전북은 후반 14분과 후반 34분 각각 최우진과 박지수가 득점을 터뜨리며 추격에 나섰지만, 끝내 동점을 만드는 데는 실패했다. 부천은 베스트 팀에도 이름을 올렸다.

하나은행 K리그2 2026 22라운드 MVP는 에울레르(31·서울 이랜드 FC)의 몫으로 돌아갔다.

에울레르는 16일 목동운동장에서 펼쳐진 안산그리너스전에서 해트트릭을 폭발하며 서울 이랜드의 3-1 완승을 이끌었다. 에울레르는 0-1로 뒤지고 있던 전반 14분 날카로운 중거리 슈팅으로 동점골을 터뜨렸고, 후반 14분과 후반 22분 각각 프리킥과 페널티킥으로 득점을 올리며 해트트릭을 완성했다. 서울 이랜드는 베스트 팀에도 선정됐다.

베스트 매치는 지난 15일 수원월드컵경기장에서 치러진 수원삼성과 수원FC의 '수원 더비'다. 수원은 전반 5분 페신의 선제골로 앞서 나갔지만, 정승배와 구본철에게 연거푸 실점을 내주며 역전을 허용했다. 이후 후반 17분 고승범이 정교한 중거리 슈팅으로 동점골을 뽑아내며 안방에서 귀중한 승점 1을 챙겼다.

[하나은행 K리그1 2026 23라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 갈레고(부천)

베스트 팀: 부천

베스트 매치: 부천-전북(3-2)

베스트11

FW: 갈레고(부천), 클리말라(서울), 정승원(서울)

MF: 김종우(부천), 김동현(강원), 성예건(부천), 송민규(서울)

DF: 완델손(포항), 권기민(제주), 유인수(제주)

GK: 홍성민(포항)

[하나은행 K리그2 2026 22R MVP, 베스트 팀·매치, 베스트11]

MVP: 에울레르(서울E)

베스트 팀: 서울E

베스트 매치: 수원-수원FC(2-2)

베스트11

FW: 세징야(대구), 가르시아(충북청주), 에울레르(서울E)

MF: 정승배(수원FC), 고승범(수원), 이제호(파주), 세라핌(대구)

DF: 김오규(서울E), 황인택(대구), 반데이라(충북청주)

GK: 양한빈(수원FC)