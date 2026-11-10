[오피셜] '1골 1도움' 강원 모재현, K리그1 35R MVP 선정…K리그2 32R MVP는 서울 이랜드 에울레르

[골닷컴] 배웅기 기자 = 모재현(30·강원FC)이 하나은행 K리그1 2026 35라운드 MVP로 선정됐다.

모재현은 8일 강릉하이원아레나에서 열린 전북현대전에서 1골 1도움을 올리며 강원의 3-2 역전승을 이끌었다. 그는 전반 39분 강력한 왼발 슈팅으로 역전골을 터뜨린 데 이어 2-2로 팽팽한 균형을 유지하던 후반 추가시간 오른쪽 측면에서 낮고 빠른 크로스로 박상혁의 결승골을 도왔다.

베스트 매치 역시 강원과 전북의 경기다. 전북은 전반 9분 콤파뇨가 직접 얻어낸 페널티킥을 성공시키며 앞서 나갔지만, 전반 13분과 39분 각각 신민하와 모재현에게 실점하며 역전을 허용했다. 이후 후반 41분 이동준의 동점골로 균형을 맞췄지만, 경기 종료 직전 박상혁에게 결승골을 내주며 무릎을 꿇었다. 강원은 신민하, 모재현, 김대원이 베스트 11에 이름을 올리며 베스트 팀으로도 선정됐다.

하나은행 K리그2 2026 32라운드 MVP는 에울레르(31·서울 이랜드 FC)의 몫으로 돌아갔다.

에울레르는 지난 7일 목동운동장에서 치러진 전남드래곤즈전에서 멀티골을 기록하며 서울 이랜드의 3-2 역전승을 견인했다. 그는 전반 42분과 후반 7분 두 차례의 페널티킥을 모두 성공시켰다.

서울 이랜드와 전남의 경기는 베스트 매치로도 선정됐다. 전남은 전반 15분 정지용의 선제골로 리드를 잡았지만, 에울레르에게 멀티골을 내준 데 이어 후반 27분 박재용에게 1골을 더 허용하며 1-3으로 끌려갔다. 후반 40분 호난의 만회골로 추격의 불씨를 지폈지만, 승부를 뒤집기에는 시간이 부족했다.

베스트 팀은 수원FC다. 수원FC는 7일 수원종합운동장에서 펼쳐진 경남FC전에서 3-0 완승을 거뒀다. 전반 22분 김도윤의 선제골로 앞서 나간 수원FC는 전반 32분과 후반 21분 각각 이현용과 하정우의 득점으로 승부를 매듭지었다. 베스트 11에는 양한빈, 이현용, 하정우가 이름을 올렸다.

[하나은행 K리그1 2026 35라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트 11]

MVP: 모재현(강원)

베스트 팀: 강원

베스트 매치: 강원-전북(3-2)

베스트 11

FW: 김대원(강원), 정재민(김천), 이동경(울산)

MF: 김민준(부천), 강윤성(대전), 토마스(울산), 모재현(강원)

DF: 정승현(울산), 안톤(대전), 신민하(강원)

GK: 이창근(대전)

[하나은행 K리그2 2026 32라운드 MVP, 베스트 팀·매치, 베스트 11]

MVP: 에울레르(서울E)

베스트 팀: 수원FC

베스트 매치: 서울E-전남(3-2)

베스트 11

FW: 두비츠카스(수원), 에드가(대구), 하정우(수원FC)

MF: 르본(수원), 세징야(대구), 에울레르(서울E), 이규민(천안)

DF: 김강산(대구), 이현용(수원FC), 최규백(천안)

GK: 양한빈(수원FC)