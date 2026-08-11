[오피셜] '韓 축구 에이스' 이강인 합류와 동시에 AT 마드리드 떠났다…'아르헨티나 대표' 알마다, 리버 플레이트 전격 이적

[골닷컴] 배웅기 기자 = 티아고 알마다(25·CA 리버 플레이트)가 새로운 도전에 나선다.

리버 플레이트는 11일(이하 한국시간) 공식 홈페이지를 통해 알마다 영입을 발표했다. 계약 기간은 2030년 12월까지며, 유럽 이적시장 소식에 밝은 파브리지오 로마노 기자에 따르면 이적료는 2천만 유로(약 327억 원)다.

2001년생인 알마다는 2018년 CA 벨레스 사르스필드 유니폼을 입고 프로 데뷔했다. 이후 애틀랜타 유나이티드와 보타포구 FR을 거쳐 지난해 겨울 올랭피크 리옹으로 이적하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었고, 같은 해 여름 아틀레티코 마드리드로 이적했다.

적응기는 순탄치 않았다. 알마다는 지난 시즌 중앙 미드필더, 공격형 미드필더, 양측면 윙어 등 다양한 포지션을 소화하며 40경기에 출전했지만 4골 2도움을 올리는 데 그쳤다.

엎친 데 덮친 격으로 올여름 포지션 경쟁자인 이강인(25)이 합류하며 더 입지가 좁아졌다. 결국 아틀레티코 입단 1년 만에 '전력 외'로 분류됐고, 마침 러브콜을 보내 온 리버 플레이트로 적을 옮기게 됐다.

아틀레티코가 '드림 클럽'인 알마다에게는 여운이 남는 작별이다. 알마다는 리버 플레이트 이적이 확정된 직후 사회관계망서비스(SNS)에 "아틀레티코에서 여정을 마무리한다는 것은 쉽지 않은 일"이라며 "구단의 모든 구성원에게 감사의 뜻을 전한다. 잊을 수 없는 순간과 많은 사랑을 가슴에 품고 떠난다"고 전했다.

알마다는 리버 플레이트 합류와 동시에 훈련에 참여하며 본격적인 팀 적응에 나섰다. 데뷔전은 오는 17일 아르헨티나 부에노스아이레스의 에스타디오 마스 모누멘탈에서 AA 아르헨티노스 주니어스와 2026 리가 프로페시오날 데 푸트볼 클라우수라 5라운드 홈 경기가 될 전망이다.