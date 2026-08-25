[오피셜] '韓 축구 신동' 김예건, 전북 떠나 즈베즈다 전격 이적…"설영우가 추천해 줘, 큰 구단의 일원 돼 영광"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 김예건(18·FK 츠르베나 즈베즈다)이 유럽 무대에서 새로운 도전을 이어간다.

즈베즈다는 25일(한국시간) 공식 홈페이지를 통해 김예건 영입을 발표했다. 축구계 사정에 밝은 관계자에 따르면 이적료는 7억 원 수준이며, 계약 기간은 오는 2031년 여름까지다. 김예건은 유소년 팀이 아닌 1군 팀에 합류할 예정인 것으로 전해졌다.

김예건은 "세르비아 최고의 구단인 즈베즈다에 오게 돼 기쁘다"며 "여러 구단과 대화했지만, 즈베즈다에 가장 좋은 인상을 받았다. 진심을 느꼈고, 플레이 스타일 역시 나와 가장 잘 맞을 것으로 생각했다"고 소감을 밝혔다.

즈베즈다 이적에는 설영우의 조언이 큰 역할을 했다는 후문이다. 김예건은 "즈베즈다는 정말 좋은 팀이고, 플레이 스타일이 내게 잘 맞을 테니 꼭 오라고 추천해 줬다"며 "즈베즈다가 수많은 우승을 차지하고 큰 성공을 거둔 명문이라는 점 역시 잘 알고 있다"고 이야기했다.

마지막으로 김예건은 "이처럼 큰 구단의 일원이 돼 영광이다. 팬들이 믿고 응원해 주는 만큼, 그 믿음에 보답하고자 최선을 다하겠다. 모든 것을 쏟아부어 좋은 경기력을 보여 주겠다"고 힘주어 말했다.

2008년생인 김예건은 올 초 전북현대와 준프로 계약을 맺었고, 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 휴식기 이후인 지난달 강원FC전(1-2 패)에서 교체 출전하며 프로 데뷔전을 치렀다. 직후 울산 HD전(3-1 승리)에서는 드리블에 이은 왼발 슈팅으로 데뷔골을 신고하며 혜성 같은 신예의 등장을 알렸다.

가능성을 인정받아 올여름 수많은 빅클럽과 연결됐고, 고심 끝에 1군 합류가 보장된 즈베즈다 이적을 택했다. 즈베즈다는 과거 황인범(포르투)이 뛰었고, 현재 설영우가 몸담고 있어 적응에도 큰 어려움이 없을 전망이다.

김예건은 즈베즈다 이적에 앞서 국내에서 진행한 인터뷰에서 "굉장히 설렌다. 어렵겠지만, 자신감을 갖고 도전하겠다"며 "(전북에서) 더 성장하고 싶은 마음도 있었지만, 기회가 왔을 때 도전해야 한다고 판단했다"고 전했다.

이어 "협상 과정에서 즈베즈다의 간절함을 느꼈다. 또 장점을 살릴 수 있는 팀인지 눈여겨봤다"며 "영우 형에게 많은 것을 물어봤다. '적응이 쉽지 않을 것'이라고 말하면서도 '여기서 경험을 쌓는다면 다른 팀으로 향할 때 수월할 것'이라고 이야기해 줬다"고 즈베즈다 이적을 결심한 배경을 설명했다.

그러면서 "유럽은 축구가 일상인 대륙이다. 도전이 성장에 큰 도움이 될 것으로 생각한다. 이야기만 듣다 정말 간다. 얼른 적응할 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.