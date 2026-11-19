[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 아시아 축구 역사에 한 획을 그었다.

이강인은 19일(한국시간) 태국 방콕 악스라 극장 킹 파워에서 열린 '아시아축구연맹(AFC) 어워즈 방콕 2026'에서 올해의 남자 국제 선수상을 수상했다. 올해의 국제 선수상은 한 해 동안 아시아 외 무대에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 선수에게 수여하는 상이다. 그는 황인범(포르투)과 우에다 아야세(일본·LOSC 릴)를 제치고 수상의 영예를 안았다.

이로써 이강인은 해당 부문 역대 최초 2회 연속 수상이라는 금자탑을 쌓았다. 아울러 최다 수상 기록에서도 손흥민(로스앤젤레스 FC·4회)에 이은 역대 2위에 자리했다.

지난 시즌 파리 생제르맹(PSG)에서 일군 눈부신 성과가 수상으로 이어졌다. 이강인은 팀의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 2연패에 힘을 보태는가 하면 리그 1, 트로페 데 샹피옹, UEFA 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터컨티넨탈컵 정상에 오르며 우승 메달을 쓸어 담았다. 올여름 아틀레티코로 이적한 뒤에도 부동의 주전으로 활약하고 있다.

한국 국가대표팀에서 존재감 역시 뚜렷했다. 이강인은 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 전 경기에 출전해 에이스 노릇을 톡톡히 했다. 특히 체코와 1차전에서 황인범의 동점골을 돕는 등 2-1 역전승의 일등공신 역할을 했다. 비록 한국은 조별리그에서 탈락했지만, 이강인의 기량만큼은 박수를 이끌어 내기에 충분했다.

올해의 남자 선수상은 알리레자 베이란반드(이란·트락토르 SC)의 몫으로 돌아갔다. 피라스 알부라이칸(사우디아라비아·알아흘리)과 살렘 알다우사리(사우디·알힐랄)를 따돌린 그는 골키퍼로는 처음 해당 상을 수상했다. 올해의 여자 국제 선수상과 올해의 여자 선수상은 각각 케이틀린 포드(호주·아스널 WFC)와 김경영(북한·내고향여자축구단)이 받았다.

이 밖에도 올해의 남녀 감독상은 쿠로다 고(일본) 마치다 젤비아 감독과 마르지예 자파리(이란) 밤 카툰 위민 감독이 각각 거머쥐었다. 유소년 부문에서는 사토 류노스케(일본·발렌시아)와 유정향(북한·내고향)이 나란히 올해의 선수로 선정됐다.