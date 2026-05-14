[오피셜] '韓 최고 스타' 이강인, 커리어로 적수 없다…프랑스 1부 정상→'3년 연속 우승' 대업

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이강인(25·파리 생제르맹)이 세 시즌 연속 우승이라는 대업을 이뤘다.

파리 생제르맹(PSG)은 14일(이하 한국시간) 프랑스 랑스의 스타드 볼라르트 들렐리스에서 열린 RC 랑스와 2025/26 리그 1 33라운드 원정 경기에서 흐비차 크바라츠헬리아와 이브라힘 음바예의 연속골을 앞세워 2-0으로 승리했다.

이날 승리로 2위 랑스(21승 4무 8패·승점 67)와 승점 차를 9로 벌린 PSG(24승 4무 5패·승점 76)는 오는 18일 파리 FC전 결과와 관계없이 우승을 확정 지었다.

이강인은 직전 스타드 브레스투아 29전(1-0 승리)에서 입은 왼쪽 발목 부상으로 결장했다. PSG는 12일 공식 홈페이지를 통해 "이강인이 브레스투아전에서 왼쪽 발목 부상을 당했다. 앞으로 며칠 동안 실내 훈련을 진행할 예정"이라고 발표했다.

프랑스 매체 'VIPSG' 역시 같은 날 "PSG의 가장 큰 걱정거리는 이강인의 부상이다. 그는 브레스투아전에서 입은 충격으로 왼쪽 발목 통증을 느끼고 있으며 앞으로 며칠 동안 실내 훈련을 이어갈 예정이다. 랑스전 출전 가능성은 매우 낮다"고 설명했다.

비록 우승의 순간을 함께하지는 못했지만 이강인은 세 시즌 연속 우승(2023/24·2024/25·2025/26)이라는 대업을 이루며 대한민국 축구 역사의 한 획을 그었다. 이른바 유럽 5대 리그에서 세 시즌 연속 우승을 달성한 선수는 이강인 이전까지 박지성이 유일했다.

이강인은 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 펼쳐지는 아스널과 2025/26 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 결승전에서 한국 선수 최초 UCL 2연패에 도전한다. 지난 2023년 여름 PSG 입단 후 무려 10개의 우승 메달을 목에 건 이강인이 또 하나의 역사를 새롭게 쓸 수 있을지 지켜볼 일이다.